Intervista all'anti Iacchetti Eyal Mizrahi: la guerra è finita, perché protestano a Milano?

Che ne pensa del fatto che Trump firma gli accordi di pace in Egitto e fuori da Palazzo Marino si scatenano tafferugli perché il Consiglio Comunale ha respinto una mozione contro il gemellaggio di Milano con Tel Aviv?

Beh, sembra che i pro-pal abbiano avuto i loro 15 minuti di gloria e adesso stanno correndo ai ripari. Cercheranno di fare più casino possibile per sfruttare al massimo la poca credibilità che ancora gli rimane, ma il processo di pace è partito e andrà avanti. Le sinistre e il pro-pal lo sanno, lo sanno benissimo e cercano di spremere gli ultimi momenti di gloria, le ultime possibilità per fare qualche altro voto, per recuperare qualche altro titolo. Mi ricordano quel soldato giapponese che dopo la seconda guerra mondiale, tanti anni dopo la fine della guerra, è stato ritrovato su di un’isola, sperduto, convinto ancora che la guerra fosse in atto. Voleva ancora combattere una guerra che era finita già 10-15 anni prima, perché era isolato e non sapeva che la guerra fosse finita. Quello che sta succedendo con i pro-pal è ancora peggio, perché loro sanno che la guerra è finita, ma continuano a lottare.

Allo stesso tempo, però, Gaza è un deserto. Fanno il deserto e lo chiamano pace, può essere davvero una pace duratura questa?

Gaza è un campo di detriti, di rovine, come qualsiasi parte del mondo dopo una guerra. In Ucraina, certe regioni sono anche messe peggio di Gaza. Ti dico solo che i palestinesi, storicamente, sono i costruttori delle case israeliane. In Israele, prima che Hamas cominciasse a fare casino i palestinesi costruivano centinaia di migliaia di case. Loro sono specializzati in questo. Lo si può desumere da come sono riusciti a costruire i tunnel sotto Gaza. Per cui penso che non ci metteranno tanto tempo a ricostruirla. Il discorso è che qualcuno deve controllare questo processo, per far sì che i palestinesi non sfruttino questo momento per scavare altri tunnel. Perché queste gallerie sotterranee sono state create in gran parte con cemento entrato a Gaza in teoria per costruire ospedali, case, eccetera. Bisogna stare molto attenti che non succeda di nuovo.

Si parla discute, a proposito, di cosa farne di tutti questi tunnel, lei cosa crede che accadrà?

Sono centinaia di chilometri di tunnel. Per quanto riguarda Israele, i tunnel più grossi, quelli che entravano in Israele o che si avvicinavano alla frontiera, per la maggior parte li ha fatti esplodere. Ma i tunnel sono davvero un labirinto ed è impossibile pensare di distruggerli o sotterrarli tutti. Quel che ne sarà dei tunnel, se devo essere sincero, dipende dai palestinesi. Se decideranno di abbandonare il sentiero della guerra e magari imboccare finalmente il sentiero della pace e della convivenza, da parte mia i tunnel possono diventare anche cantine per fare invecchiare il vino.

Certo, ma in questa definizione della pace futura oltre ai palestinesi, responsabilità ce ne sono anche dall’altra parte, magari quella parte di Israele più radicale, la cosiddetta destra messianica di Smotrich e Ben Gvir…

Fai conto che Smotrich ad oggi non ha una grande base elettorale solida e dubito che alle prossime elezioni sarà parte del governo. Ben-Gvir invece ha un consenso superiore rispetto al ministro delle finanze, ma dubito che qualcuno oserà metterlo di nuovo in una posizione decisionale. Credo che il prossimo governo sarà molto più bilanciato verso il centro, e così dicono tutti i sondaggi. Non credo che Netanyahu farà un altro mandato. E comunque potrei sbagliarmi, la politica è sempre un campo minato ed è difficile fare previsioni, ma tutti i segnali dicono che Netanyahu è alla fine della sua carriera.