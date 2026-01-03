Delitto di Garlasco e “sistema Bruzzone”: Bacco sbotta contro la criminologa (che forse ha esagerato)

Un botta e risposta indiretto, sfociato poi nella “Lettera aperta a Roberta Bruzzone” scritta da Bacco e inviata tramite comunicato stampa a varie testate giornalistiche. Qui Bacco esce allo scoperto e si rivolge apertamente alla criminologa dicendole: “Sembri una rapper dedita al dissing nei confronti di chiunque non sia in linea con il 'Bruzzone pensiero'”, che coinciderebbe secondo lui nell'ipotesi che vede Alberto Stasi come colpevole del delitto, ipotesi oggi in dubbio: “Hai passato anni nei teatri e sui media a dire che Alberto Stasi era colpevole, ad etichettare chi pensava altro come inconsistente, compreso i magistrati, ed ora ti ritrovi con una bella patata bollente in mano”. Ma la principale colpa di Bruzzone sarebbe, secondo Bacco, la sua eccessiva presenza nei salotti televisivi: “Se esiste una forma di narcisistico presenzialismo televisivo tu ne sei l’emblema. Vado a memoria ma non ricordo personaggi, neppure mostri sacri come Pippo Baudo e Raffaella Carrà, che abbiano avuto tanto spazio nella tv di Stato, quindi pagata dai cittadini come me. Uno spazio che, come certamente ti è noto, il Criminologo con la C maiuscola, il compianto Professor Francesco Bruno, riteneva pericoloso per il rischio che, nell’opinione collettiva, facesse diventare verità, non la realtà e l’accaduto, ma il detto e raccontato televisivo”.