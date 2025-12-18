Ok il delitto di Garlasco, ma avete visto che bordate tra Andrea Tosatto e Roberta Bruzzone? "Curriculum falso" e lei lo diffida

Dall’altra parte, la Bruzzone reagisce con due post pubblici su Facebook, sostenendo che l’intera narrazione di Tosatto è costruita su un curriculum parallelo, inventato, e attribuzioni mai fatte. Il cv ufficiale, disponibile sul suo sito e su altri portali di enti con cui ha collaborato, rimarrebbe intatto e verificabile. Secondo la Bruzzone, Tosatto avrebbe manipolato le informazioni, confondendo l’adattamento di un software con il suo sviluppo, travisando collaborazioni scientifiche con la Bsu di Quantico e con la Duke University, creando false appartenenze a società come la Vidocq, e riportando presunti attestati mai a lei attribuiti. I post sottolineano che tutti i documenti ufficiali, pubblicazioni, report e certificazioni dimostrano la veridicità delle sue competenze e l’infondatezza delle accuse, e che episodi passati, come quelli con Marco Strano, erano già stati valutati e archiviati dalle autorità giudiziarie. Bruzzone sostiene che Tosatto e altri soggetti abbiano messo in piedi una campagna ossessiva e reiterata di delegittimazione, usando falsi, manipolazioni e travisamenti come strumenti di pressione e diffamazione. Tutto questo, dice, è documentabile e sarà affrontato nelle sedi giudiziarie competenti, confermando quanto si poteva già intuire. Chi l’avrà vinta? Staremo certamente a vedere, ma intanto ci si mette comodi e ci si gode lo spettacolo.