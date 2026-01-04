[VIDEO] Delitto di Garlasco: “Hanno tutti paura di una famiglia e di una persona”. Le nuove cannonate di Alessandro De Giuseppe (Le Iene) anche su “telefonate per incastrare”, “DNA comparso”, uomini dello Stato e testimoni “che hanno parlato”

Il punto di partenza è chiaro e non viene edulcorato: per De Giuseppe la condanna di Alberto Stasi non coincide automaticamente con la verità storica dell’omicidio di Chiara Poggi. E la frattura tra la verità di una sentenza e la verità vera sarebbe stata costruita pezzo dopo pezzo da chi aveva interesse a incastrare il fidanzato di Chiara. Solo che oggi quei pezzi iniziano a consumarsi. C’è, come è noto, un servizio de Le Iene pronto da settimane, ma che non va in onda. Non per strategia televisiva, bensì per una richiesta esplicita della Procura di Pavia, che starebbe verificando elementi emersi dalle nuove indagini giornalistiche. “In questa vicenda – racconta De Giuseppe - sono state fatte cose inquietanti. Abbiamo trovato la testimonianza diretta di una persona che ha visto qualcuno in un luogo preciso e in un orario esatto, il giorno del delitto. E’ una testimonianza circostanziatissima”.

Ma “circostanziatissima” rispetto a cosa? All’orario della morte di Chiara? Non quello cristallizzato nei processi, ma quello che potrebbe essere riscritto. “Lei ha visto questa persona intorno alle nove e mezza, nove e trentacinque - racconta De Giuseppe - quando è morta la povera Chiara, all’inizio, si parlava delle undici, undici e venti”. La testimone sarebbe stata contattata tramite una familiare “che da 18 anni sentiva una cosa”, ma per anni ha avuto paura e ha maturato solo negli ultimi mesi la reale consapevolezza del peso di ciò che aveva visto. “Non aveva mai pensato – ha aggiunto l’inviato delle iene -che potesse essere collegabile. La persona di cui mi ha parlato è stata già collegata più o meno da altri testimoni. Ma questa è una testimonianza diretta. Poi ne ho trovata un’altra direttissima. Le persone attenzionate sono sempre quelle”.