Strage di Crans Montana: sì, anche i ricchi piangono e anche gli svizzeri sbagliano, ma quelli che “ci godono” si facciano aiutare

Nel teatro di ogni tragedia, dove morte e sofferenza giocano da sempre il loro ruolo crudele, la recente strage di Crans Montana non ha fatto che aggiungere un altro capitolo a quel romanzo macabro che racconta la nostra incapacità di comprendere la sofferenza senza filtrarla attraverso il rancore. Un rancore che, paradossalmente, più ci allontana dall’umano, più ci spinge a credere di aver compreso il mondo. E’ un istinto moderno, ma scambiato per primitivo, di giudizio: miserabili lezioni di “giustizia” sociale, dove la sofferenza altrui, non importa quanta, diventa un simbolo di un qualche riscatto. Sì, la strage di Crans Montana ci ha dimostrato che "anche i ricchi piangono", ma pure che le loro lacrime troppo spesso sembrano servire solo a bagnare il terreno sul quale si fonda l’acrimonia sociale. E persino la giustizia non è più un valore, ma un trofeo da esibire in faccia a chi ha osato, forse inconsapevolmente, essere più fortunato. Più ricco. O più potente. E s’è potuto “permettere” di andare a crepare in un posto di lusso, dentro un bar da 300 euro a bottiglia. E in questa farsa, fatta di giudizi e di accuse, è chiaro che il vero pericolo non risiede nelle leggi svizzere – che pure, con il loro incedere gelido, sembrano ricordarci che l'equilibrio fra giustizia e severità deve essere ineluttabile – ma nella psicologia distorta di chi della sofferenza degli altri sembra nutrirsi. Anche, paradossalmente, chiedendo giustizia. Tranquilli: quella è la Svizzera, non l’Italia, dove si arresta per emotività e si assolve per burocrazie e incompetenze. Lì, sul momento, non hanno arrestato nessuno, ma presto – visto che è evidente che le responsabilità ci sono state – qualcuno non avrà santi a cui appellarsi e pagherà tutto quello che avrà da pagare.

Il debito eterno, invece, rischiano di averlo tutti quelli che hanno lasciato trasparire – neanche troppo velatamente – quella sorta di piacere oscuro e sotterraneo che ha pervaso molte delle reazioni più comuni alla tragedia: quella soddisfazione strisciante, quella piccola e sardonica consolazione che sorge dal pensiero che “anche i ricchi, alla fine, sono vulnerabili”. Quasi che il dolore altrui fosse una rivincita personale, una riparazione del torto subito, un ritorno al proprio posto nel mondo, come se l’ordine universale dovesse rispondere a un principio elementare di giustizia sociale: per ogni abisso di ricchezza e privilegio, il prezzo da pagare dev’essere un buco nero di sofferenza. Solo che questo tipo di risentimento sociale, che finisce per diventare una vera e propria religione dell’insoddisfazione, non è altro che una proiezione di insicurezze e frustrazioni personali. L’elemento comico, in tutto ciò, è che questo giudizio senza fondamento, questa voglia di riscatto nel vedere “il ricco che piange”, “gli svizzeri fuorilegge”, è solo l’ennesima manifestazione dello sconfinato disprezzo che gli esseri umani hanno, ormai, per l’umanità, travestendolo però da compassione per l’altro o da desiderio di giustizia.