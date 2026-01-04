Potete pensarla come volete su Maduro e Trump (a differenza di quanto avviene in Venezuela), ma diffidate di chi esalta i dittatori pur di andare contro l’Occidente

Per capire quale sia il problema in Italia basta prendere quei ragazzi che scendono in piazza, sotto la Fontana del Nettuno, con varie bandiere, perché tutto fa brodo (sindacati, Palestina, Potere al popolo), e cantano: “Chavez presente, Maduro presidente”. Quando si inneggia a dei criminali bisogna avere bene in mente cosa si sta dicendo. E loro non sono sprovveduti, ignoranti, non si possono permettere questo lusso. Sono consapevoli, tanto quanto i fascisti che pubblicano i libri. Questo succedeva prima di Natale, il 10 dicembre a Bologna, ma è una scena standard del manuale dell’antioccidentale. Venezuela come Cuba. Chi manifesta di solito denuncia l’ondata fascista, convinti che quasi qualsiasi governo liberale o di destra sia una versione sotto mentite spoglie di quanto inaugurato da Mussolini. Prove zero.

Quando però gli si fa notare che Maduro è un criminale, che il suo governo è accusato non solo di silenziare e perseguitare gli oppositori politici, ma di torturare, incarcerare e uccidere arbitrariamente e infine di aver sospeso la democrazia (perché in Venezuela nel 2024 Maduro aveva perso), e che sostenerlo non è un’ipotetica fascinazione per il Duce, un busto in casa, dei cori a cena in una sede giovanile, ma un appoggio reale a una dittatura reale, iniziano a perdersi.