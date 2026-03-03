Ora ce l’hanno tutti con Fiorello? Dopo le sue imitazioni è successo un casino. E Corona a Falsissimo svela: “Maria De Filippi inca*zatissima gli ha tolto pure il saluto”

Uno dei bersagli principali, oltre ad Alfonso Signorini, rimane Maria De Filippi. La regina della televisione italiana, conduttrice di alcuni dei programmi di maggior successo della storia di Mediaset, torna al centro della vicenda in particolare per quella che sarebbe stata la sua reazione all'ultima puntata di Falsissimo, quella dove Fabrizio Corona denunciava i suoi metodi di lavoro. In particolare, secondo Corona, Maria De Filippi se la sarebbe presa con Fiorello, reo di aver fatto un'imitazione dello stesso Corona: “Per lanciare un nuovo programma bisogna passare per la viralità, e se sei un comico sei libero di poter fare le imitazioni che vuoi. Ma in Italia non si può... Perché in Italia ci sono persone che non puoi nominare, perché la supponenza del potere ti impone che loro sono potenti e tu sei il loro schiavo”. Fabrizio Corona poi continua: “Rosario è stato chiamato da tutta Mediaset, Piersilvio furisoso, gliel'ha detto Ricci ma tutta questa causa scatenante parte dalla donna considerata, anche nell'atto di 160 milioni, più potente d'Italia. Colei che non si può nominare all'interno degli stessi programmi Mediaset, che non può essere fotografata da nessun giornale, che può dare solo lei le battute alle interviste, che si crede di comandare questo grande ca**o, che Fiorello lo ha conosciuto solo dopo che ha sposato Maurizio Costanzo”. Il riferimento è chiaramente a Maria De Filippi. A sostegno della storia viene poi mandato in onda un spezzone di una diretta di Fiorello dove il comico dice: “Sono tutti inca**ati, tutti permalosissimi. Amici che non mi saluteranno più, di cui una in particolare... mi ha scritto un messaggio di fuoco, senza motivo. Solo perché ho detto che ho guardato Corona”. Insomma, si respira un'aria pesante intorno a Mediaset dopo gli ultimi episodi di Falsissimo, e le bombe di Fabrizio Corona toccano anche Rosario Fiorello, che ora rischia di avere qualche amico in meno...