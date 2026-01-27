Claudio Lippi a Falsissimo, tutte le cose gravissime che ha detto dalla terapia intensiva a Fabrizio Corona: da Scotti che se le è "fatte tutte" alla D'Urso “amante” di Berlusconi e De Filippi che “usa chi le piace”

Storico conduttore Mediaset, Lippi se n'era andato da Mediaset nel 2006 sbattendo la porta perché Buona Domenica, il programma a cui stava prendendo parte, era diventato troppo trash.

Ricoverato in terapia intensiva, Corona introduce la chiamata con il cinismo che lo contraddistingue: una “telefonata dal letto di morte, anche se dice che non sta morendo”. In effetti, quello al telefono, è un Lippi dalla voce stanca, in attesa di avere una disgnosi molto importante e bisognoso di sfogarsi per le “cicatrici” che ha addosso dopo la sue esperienza in tv; al punto da essere anche in forte difficoltà economica e che, racconta, tra qualche settimana sarà letteralmente “sotto un ponte” con moglie, figlia e nipote.

Claudio Lippi asseconda Corona: “Costanzo e De Filippi sono due cose diverse, sono la bella e la bestia”, in quanto Maurizio più che un uomo di spettacolo, era una persona con la volontà di trovare il talento anche in chi non pensava di averne. Maria De Filippi invece “usa e privilegia chi le piace, in tutti i sensi, e non gliene frega del talento”. Poi l'ex conduttore Mediaset parla di “racket” per i ragazzi che riescono a lavorare dopo Amici, in quanto sarebbe una “schiavista” che controlla tutto. Di più: le persone a cui fa fare carriera, quelle di cui si fida, diventerebbero poi intoccabili.

Fabrizio Corona poi, insinua un orientamento omosessuale sia della De Filippi che di Pier Silvio Berlusconi, e Lippi conferma tra le righe: ai tempi di Buona Domenica, si. Ma “anche Maurizio non è che fosse il fedele tradizionale. Maurizio secondo me non ha mai mentito, forse solo a se stesso; però a Cinecittà si vedeva arrivare qualcuno che entrava e usciva”. Corona chiosa subito: i famosi “bomboloni”.

Discorso simile per Pier Silvio Berlusconi, che secondo Corona teme Signorini perché il direttore di Chi ne conosce le “perversioni” e avrebbe ritorato diversi servizi che riguardano lui e la sorella. Anche qui, Lippi risponde che “Pier Silvio ha più possibilità di rapporti”, ma sono affari suoi. La questione però è che, al di là della propria sfera intima, e su questo Lippi insiste diverse volte, non si possono rovinare le persone sulla base dei propri capricci.