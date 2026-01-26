Ecco come Chiesa, l'avvocato di Corona risponde a Signorini: "è un pericoloso precedente per la libertà di stampa, mai visto nulla del genere" e su Falsissimo censurato...

Avvocato, cosa ne pensa del provvedimento preso dal giudice Pertile?

Ho quarant’anni di carriera alle spalle e ho affrontato non so quanti processi per diffamazione, sicuramente più di cinquecento. Ho parlato anche con dei colleghi più anziani di me e mi hanno detto la stessa cosa. Mai visto nulla del genere. Penso che il giudice abbia adottato un provvedimento sbagliato.

Ho letto che avete fatto ricorso in appello

Facciamo reclamo, ovviamente.

E quindi Falsissimo non va in onda stasera?

Non va in onda nei termini precedenti. Guardatevi il video di Fabrizio, lì spiega tutto a proposito di questo. Sono veramente basito, non so come dire. Sono senza parole.

Crede vi sia qualcosa di più grosso che non deve venire fuori?

Traete voi le conclusioni. Non vogliono far parlare Fabrizio? Non c’è problema. Non si tratta più del Fabrizio del 2007. Dopodiché che… come posso dire… auguri al signor Enrico. Il suo provvedimento dice che, in sostanza, il diritto di cronaca ce l’hanno soltanto i giornalisti che lavorano in testate registrate. Ma questo non è vero. Il diritto di cronaca ce l’abbiamo tutti, perché è un corollario della libertà di pensiero e di parola. Per cui se io voglio dire una roba su di te, la dico. Se poi non sono rispettati i criteri di verità della notizia, continenza di forme, interesse pubblico, mi farai causa e mi chiederai i danni. Ma non è che io posso tapparti la bocca, o no? Ripeto, è la prima volta che mi capita qualcosa di simile in quarant’anni di carriera. D’altro canto sono abituato, perché quando si tratta di Fabrizio, c’è sempre qualche novità. Io penso a Report, questo caso potrebbe essere un precedente pericoloso. Ma al di là di questo, che storia è che se non sei giornalista non puoi parlare? Faccio fatica a credere a una roba del genere.