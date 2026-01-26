Ma avete capito cosa sta succedendo davvero? Avete capito o no? Ci voglio educare all'obbedienza e abituare alla violenza. Ecco come

Ha fatto bene ad ammazzarlo. Se faceva meno lo stronzo non gli succedeva quella roba lì. Ma avete capito cosa sta succedendo? Lo avete capito o no? Seconda persona uccisa da agenti dell’Ice in Minnesota, a freddo, in strada. Tutti che siamo scioccati (giustamente), tutti che parliamo di guerra civile negli Stati Uniti (ok), ma avete capito cosa sta succedendo davvero oppure no? Se no ve lo dico io.

Ci stanno ABITUANDO. Ci stanno EDUCANDO. Ci stanno educando e ci vogliono abituare all'idea che se fai lo stronzo - non se commetti un reato, non se ammazzi una persona, semplicemente se fai lo stronzo, se fai qualcosa che non va bene - puoi morire per strada, ti possono ammazzare. Ci vogliono cambiare il cervello. Educare all'obbedienza e abituare alla violenza. Ammazzo uno per strada? Uso un bambino come esca per arrestare un genitore? Piano piano diventerà sempre più normale nelle nostre teste. Nelle nostre teste vogliono farci sempre di più attivare il ragionamento: Se questi non erano clandestini, se quello lì non si ribellava non gli succedeva niente.