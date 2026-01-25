Ogni secondo che passa Donald Trump ammazza uno di destra (repubblicano, conservatore, liberale, reazionario). Su Alex Pretti, l’ICE che spara agli americani e il fascismo americano

Ok, Renee Good era a bordo di un’auto e voleva andargli addosso. Ma Alex Pretti? Cosa avrebbe potuto fargli? Stava per lanciargli il telefono? Stava per urlargli contro? Lo stava filmando (sì, si può fare)? Stava difendendo la donna a terra mentre cinque, sei, sette agenti dell’Ice lo stavano accerchiando? Punito per eccesso di legittima difesa mentre cinque, sei, sette agenti federali mascherati di buttano a terra, ti danno botte, e infine di sparano?

Secondo la ricostruzione del New York Times si sentono almeno dieci spari in circa cinque secondi. Secondo i funzionari federali Pretti voleva “massacrarli”. Con cosa, la forza del pensiero? Trump parla di una pistola in mano a Pretti, mostrando la foto di una semiautomatica (“the gunman’s gun”) recuperata dagli agenti, pardon “Ice Patriots”. Trump non ci vede molto bene, perché in qualsiasi video si vede Pretti tenere in mano un cellulare.

All’inizio si parlava di due caricatori in possesso di Pretti. Ma credo che degli agenti federali addestrati e pagati con soldi del governo degli Stati Uniti sappiano che dei caricatori, se non vengono inseriti in una pistola e quella pistola non spara, non sono un pericolo imminente.

L’uomo, Alex Pretti, era americano. 37 anni, infermiere, ricercatore. Si occupava di assistenza in un centro per, ascoltate bene, veterani. Era lì a filmare, lo hanno ammazzato. Lo hanno ammazzato e lo sanno tutti, che l’hanno ammazzato. Non sono partiti dei colpi, non è un caso. Un gruppo di agenti con giubbotti imbottiti, armi e maschere in faccia hanno ammazzato un cittadino americano che si occupava per lavoro di veterani.