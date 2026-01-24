Trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, l’assassino di Federica Torzullo: tre morti, un silenzio che divora tutto (e un bambino a cui spiegare ancora)

Le indagini, chiaramente, sono in corso. Ma non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Probabilmente meditato da subito e poi maturato in queste ore, quando, oltre alla tragedia che comunque aveva colpito anche loro, aveva cominciato a prendere piede l’ipotesi che quei due genitori avessero potuto aiutare il figlio a occultare il corpo della moglie. Con, immancabile, il solito - e inaccettabile - linciaggio sui social.

Alcune telecamere di videosorveglianza, infatti, avevano immortalato Pasquale Carlomagno nei pressi della villetta del figlio proprio nel giorno della scomparsa (e dell’uccisione) di Federica. Claudio, interrogato dagli inquirenti, ha più volte ripetuto di aver fatto tutto da solo, di non essere stato aiutato e che, quel giorno, non aveva fatto entrare suo padre in casa con una scusa, proprio perché in quegli stessi minuti stava cercando di “liberarsi” del corpo della moglie. Una versione, questa, che non ha mai convinto fino in fondo gli inquirenti.