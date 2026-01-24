Il tragicomico declino di una regina della tv: Simona Ventura conduce il San Marino Song Contest. Poi cosa, la sagra della porchetta?

Per andare a condurre l'ultimo, disastroso 'Grande Fratello', di cui grazie al cielo non si è accorto nessuno, Simona Ventura ha lasciato 'Citofonare Rai 2' che presentava in coppia con l'amica Paola Perego. Al suo posto, vedremo a breve Paola Barale - e siamo davvero molto felici per lei. Allo stesso tempo, con la guida zoppicante e affaticata del papà di tutti i reality, Simona Ventura ha anche perso la medaglia (al valore) di regina, appunto, dei reality. Le sue 'Isola dei Famosi' sono rimaste nella storia e non dubitiamo che pure oggi avrebbe avuto la stessa verve al timone. Per qualche motivo, però, si è limitata a leggere il gobbo, senza guizzi né momenti destinati a restare nella storia (s)cult della tv. Forse per mancanza di tempo, vista la durata XXL de 'La Ruota della Fortuna' che la costringeva a cominciare la diretta oltre le 22. O perché magari, dopo tanti anni, non ha più voglia di fare tv. Eppure, così non semberebbe.

Così non sembrerebbe perché la fu SuperSimo accettato in questi giorni di condurre la finale del 'San Marino Song Contest', in onda sulla San Marino RTV. Una kermesse che, prima di lei, ha visto al timone, solo negli ultimi anni, personaggi del calibro di Francesco Facchinetti, Flora Canto, Melissa Greta Marchetto, Jonathan Kashanian ('Grande Fratello') e la cantante Senhit. Con tutto il bene e senza nulla togliere, non proprio gente che possa vantare il medesimo curriculum tv di Simona Ventura. Pure perché sono in pochissimi ad averlo. E allora la nostra Santa Signora della tv cosa ci fa lì? Alcuni dicono che si sia presa l'incarico 'perché è tanto umile'. Troviamo, però, che Ventura a questo punto sia 'umile' da davvero troppi anni, al punto che qui si possa non cominciare ma continuare a parlare di mancanza di consapevolezza artistica nonché di rispetto per la sua storia professionale. Insomma, Simona Ventura sa (ancora) di essere Simona Ventura? Questo il dilemma.