Elogio di Spalletti che affronta il tifoso dopo che l'ha offeso per tutta la partita Moreno Pisto

Fiorentina-Napoli, Spalletti incassa offese per tutta la partita e poi va dal tifoso e (pare) si becca pure uno schiaffo. Bravo Luciano, questi atteggiamenti sono da trogloditi. Detto da uno che in passato non ti ha mai amato ma che ora comincia ad apprezzarti. Anche perché, forse, sei cambiato pure tu...