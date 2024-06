TRE GIORNI DA PARLAMENTARE EUROPEO: PER CAPIRE COSA ANDRANNO A FARE VANNACCI, ILARIA SALIS E GLI ALTRI CANDIDATI CHE AVETE VOTATO. CRONACA DI UN ERASMUS SBALLATO

11. L’allarme bomba era una farsa. Riccardo ci accompagna al bar del primo piano. Incrociamo un’altra volta la parlamentare slovacca col tubino bianco. Riccardo mi fa un segno di intesa e commenta: «Qui c'è anche quella sorta di clima da parentesi, no? Che sai che succede e poi rimane qua». Prima di lasciarci per andare a scrivere un comunicato mi presenta un lobbista. «Uno di quelli veri» specifica. Non lo descriverò, non ne dirò il nome, né la nazionalità, né in quale settore è coinvolto, altrimenti non potrei scrivere niente di tutto ciò che mi ha confidato. L’unica cosa che riporto è che mi ha parlato in francese. «Qui a volte mi sento come quando a sedici anni ero a Montpellier e su una panchina ho avvertito la solitudine. Ci sono dei momenti che quasi ti manca la mamma perché non sei mai in un luogo tuo, sei sempre in un non-luogo, ma se dovessi decidere se stare qui o a Bruxelles non avrei dubbi: qui. Strasburgo è una città che ha fatto la storia, non ha un po’ di storia, l’ha proprio fatta. Qua è nata la stampa e in questa regione, l’Alsazia, si sono decise due guerre mondiali». Poi mi espone una sua teoria che mi rivenderò vita natural durante. «Il grado di civiltà del posto in cui sono la misuro dai gusti di soda che trovo negli scaffali. Negli Stati Uniti, in Giappone, già venti anni fa, c’erano muri e muri di soda. A Bruxelles, ancora oggi, trovi la Coca-Cola, la Fanta e la Sprite. Punto. Bruxelles, poi, è la capitale della massoneria. Non te lo dirà mai nessuno, ma se guardi bene la facciata della sede del Parlamento Europeo vedrai un milione di croci. Un milione».

Non c'è bisogno che io faccia domande. Il lobbista conosce i giornalisti, sa cosa vogliamo sentirci dire in camera caritatis. E si fida di Riccardo che a sua volta gli ha detto di fidarsi di me. Merito di Babbo Natale co’ a minchia di fora. Così va il mondo. «Poi c'è la criminalità organizzata. Per dieci anni, seduto tra i banchi del Parlamento, c’è stato il fratello di uno dei presidenti dello Steaua Bucarest, pezzo grosso della mafia rumena e albanese. In quattro occasioni mi ha passato i risultati precisi, oh precisi, minutaggi dei gol e marcatori, di partite italiane. Serie A e serie B. Non so se mi spiego. Ho vinto migliaia di euro». Camminando in un corridoio, passiamo davanti a una parete dove ci sono tutti i Presidenti di Commissione. Li osservo uno a uno. Poi sposto lo sguardo sul lobbista. Da una parte ho la Storia come ce la raccontano, dall’altra la storia com’è. Una domanda però gliela faccio: cosa mi dici del Qatar Gate? Il Qatar Gate è stato un presunto sistema di tangenti per difendere gli interessi del Qatar. Il lobbista ride. «Il vero nome è Marocco Gate, ma tutti fingono di dimenticarselo. Io ho testimonianza diretta dal 2009 che il Marocco interviene sui deputati europei per vendere in Europa il suo olio e soprattutto il suo pesce. L’Unione Europea paga 49 milioni all’anno per far pescare nel mare del Marocco italiani, francesi, spagnoli. Vuoi ridere? Quel mare non è nemmeno marocchino, ma Sahrawi, West Sahara. Il Sahara occidentale è un territorio che sulla carta dovrebbe essere indipendente, è stato protettorato spagnolo e, in teoria, ora dovrebbe essere gestito dalle Nazioni Unite, il Marocco dovrebbe garantirne la sicurezza e basta, perché non hanno né uno Stato né un esercito. In realtà il Marocco ha occupato quella parte di mare e l’Europa tratta col re del Marocco, quando la trattativa spetterebbe alle Nazioni Unite. Tutti i deputati che favoriscono gli accordi hanno in regalo una casa in Marocco e altri, diciamo, benefit». Si ferma, prende fiato, continua: «Guarda il calcio, tu guarda sempre il calcio. Marocco e Qatar hanno legami fortissimi. E qual è la nazionale che nei mondiali del Qatar ha avuto un exploit? Il calcio ti spiega tutto: la Stella Rossa di Belgrado vince la Coppa dei Campioni l’anno dopo in cui cade il muro di Berlino. La Germania vince il Mondiale dopo la sua riunificazione. È tutto così scontato. Vogliamo parlare del tonno? Quello che trovi arriva tutto dal mare delle Seychelles, 109 isole tra l’Arabia Saudita e l’Africa. Se non paghi non controlli i pirati. I pirati del Sud Sudan o somali hanno conti svizzeri». Solo a me gira la testa?