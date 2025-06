FERMI TUTTI: Brad Pitt è diventato povero o ci sta solo prendendo per il cu*o? Le sue parole alla premiere di F1 hanno fatto il giro del mondo

“Ad Abu Dhabi mi dicevo: ho ancora due corse da fare, ne ho ancora una…”. Un conto alla rovescia che Brad Pitt ha vissuto intensamente come un pilota prima dell'ultima gara in carriera. “Essere dentro l’ecosistema della Formula 1, con i veri team, è stata un’emozione che non avevo mai provato in tutta la mia carriera” ha aggiunto l’attore premio Oscar. Per salire al volante delle vetture di Formula 2, le stesse che guidano i giovani talenti nella categoria propedeutica alla F1, Pitt si è preparato a lungo, sia fisicamente che mentalmente. La sua esperienza al volante però non è finita lì: a pochi giorni dalla première, l’attore americano è tornato ancora una volta in pista, questa volta al volante di una vera monoposto di Formula 1, grazie alla collaborazione con McLaren. Un’esperienza unica, che lo ha lasciato senza parole e ai microfoni di Sky Sport F1, Pitt è stato onestissimo: “Già mi manca. Tantissimo. Comprarne una? Non ho quel tipo di soldi, ma se ce li avessi…”. Una frase che ha subito fatto il giro dei social, conquistando anche chi magari non segue né Hollywood né la Formula 1. Perché, diciamocelo, sentire Brad Pitt dire che non ha abbastanza soldi per comprarsi una F1 ha un certo effetto.