SANNO ALMENO LEGGERE? 99 POSSE: “La senatrice Tubetti ci critica per i testi? Ma non sono i nostri!”. E la band attacca Fratelli d’Italia: “Partito che viene da Mussolini, il nostro odio è mosso dall’amore…”

Come 99 Posse avete vinto il premio alla carriera, il Folkest. Il direttore artistico del festival ha parlato di “coerenza ideale”. Voi avete usato la musica fin da subito come veicolo per trasmettere dei messaggi molto forti, o no?

La 99 Posse è nata perché io e Luca Persico (nome d'arte 'O Zulù), all'università ci domandavamo sempre: dobbiamo trovare un modo per comunicare alla gente le nostre idee politiche, perché noi abbiamo sempre fatto attività politica, che non sia il volantinaggio. Perché, quando andavamo a fare il volantinaggio, notavamo che la gente prendeva il volantino, leggeva il titolo, la firma, lo accartocciava e lo buttava. E credo che la 99 Posse sia il frutto di quel desiderio, di quella ricerca di trovare un modo per comunicare certe cose. Poi, io credo che noi siamo nati per essere un volantino moderno dell'area politica nella quale militavamo. Credo che qualsiasi artista abbia il dovere di occuparsene, perché l'artista cerca di esprimere quello che ha dentro e di regalare delle sensazioni al pubblico. Questa capacità, questa bravura, ti dà anche l'imperativo morale di prendere posizione. Io voglio prendere l'occasione per ringraziare tutti gli artisti, i musicisti che, per esempio, si stanno attivando in questi mesi per contrastare la narrazione dei media mainstream che non equipara la Palestina all'Ucraina e Israele alla Russia. Ci fa molto piacere, anche se il premio alla carriera ci ricorda sempre che ci siamo fatti vecchietti, ma comunque è una cosa bella.

Non sono mancate le critiche, come nel caso della senatrice di Fratelli d'Italia, Francesca Tubetti, che ha definito l'iniziativa disdicevole perché, secondo lei, "la vostra carriera si fonda su decenni di anacronistiche retoriche violente, anti-istituzionali e apertamente antagoniste nei confronti dello Stato".

Essere antagonisti nei confronti dello Stato fa parte della democrazia. Io capisco che una di Fratelli d'Italia possa avere dei problemi con questo concetto. Nella dittatura tu non puoi contestare e non puoi definirti antagonista al potere. Nella democrazia questa cosa è possibile. Io veramente sono sconcertato, perché posso capire che tu possa dire “disdicevole”… Trovo disdicevoli delle cose, la senatrice potrà trovare disdicevoli altre cose. Ma una senatrice fa parte di un partito che si ricollega idealmente, ma di fatto attraverso varie trasformazioni, al partito di Benito Mussolini, che ha devastato l'Italia e che ha sulla coscienza milioni di morti. Insomma, a me sembra un po’ bislacco. Avrei usato solo il termine “disdicevole” o antistorico. Non capisco, non ho mai capito questa cosa. Lo yogurt scade, le idee non si perdono. Anche se io mi rifaccio alle idee di Carletto Marx, oppure non studiamo più Platone perché operava più di duemila anni fa? Le idee non scadono come lo yogurt, sono sempre valide. O sbagliate. Se ne faccia una ragione la senatrice. Del resto, lei può stare in Parlamento e noi possiamo stare sul palco a cantare: questo si chiama la democrazia.