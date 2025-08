Non rompete il caz*o a Chiara Valerio su Gaza: davvero siamo quel Paese in cui vogliamo insegnare a David Grossman (che ha perso un figlio nel conflitto israelopalestinese) cosa deve dire sul genocidio e Netanyahu?

Sarà l’aria di ferie, ma di prendercela con Chiara Valerio, dopo averla attaccata e criticata così tante volte, dopo aver lanciato per primi, come testata, subito dopo la segnalazione sui social del poeta Demetrio Marra, il caso Più Libri Più Liberi; e dopo aver ospitato il saggio fondamentale di Fulvio Abbate sull’amichettismo, e cioè sul consorzio a sinistra nel mondo della cultura; insomma, dopo tutto questo, di andarle contro per aver riportato le parole di uno degli scrittori israeliani più importanti, popolari e allo stesso tempo critici nei confronti di Israele, proprio non ci va. Se proprio volessimo puntare a criticarla, probabilmente lo faremmo su un punto che nessuno, tantomeno gli affamati di polemica del genocidio, che ora girano per i social a rinfacciare a chiunque di non aver preso posizione due anni fa (e cioè quando, materialmente, di genocidio non si poteva e doveva parlare), ha notato. E cioè quando nel copy del suo post, in perfetto stile Chiara Valerio, e cioè nello stile del tarapia tapioco, scrive: “i suoi libri [di David Grossman, ndr] sono pubblicati in Italia da Mondatori e tradotti da uomini e donne”. Tradotti da uomini e donne, elemento del tuo fuori dal tema del dibattito, precisazione buttata lì in funziona di nulla, forse sperando di ricordare che, femminista quale è, ci tiene a ricordare che i libri vengono tradotti da entrambi i sessi. Un po’ come se avesse scritto: libri pubblicati da Mondadori e letti da uomini e donne. Ma, come abbiamo detto, oggi non vogliamo giocare sull’incapacità di Chiara Valerio di stare sul tema. Il problema, semmai, è un altro.