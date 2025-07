Perché rompete i cogli*ni a Fedez? Il jet privato, Ultima Generazione e l’ecologia dell’invidia: cronaca di una guerra di tracotanza, tra Ester Goffi e Giuseppe Cruciani

Partiamo da questo: Fedez e gli attivisti di Ultima Generazione giocano la stessa partita: quella dell’ostentazione. Non serve più un Pasolini per stigmatizzare i costumi pubblici, bastano un microfono e una diretta. “Lo fate solo per rompere i coglioni” è la sintesi tagliente che l’ex Ferragnez, stuzzicato da Giuseppe Cruciani durante La Zanzara, diffonde su Radio 24, rivolgendosi a Ester Goffi di Ultima Generazione. L’accusa è chiara: gli attivisti non vogliono salvare il mondo, ma solo disturbare la quiete dei jet-setter. “A me piace la tracotanza – le parole di Fedez – di chi pensa di essere la polizia dei cieli e di essere moralmente più elevato degli altri. Le faccio una domanda, signorina, mi scusi, lei sa quanto l'aviazione gli aerei impattano sull'ambiente rispetto alle emissioni di CO₂? Impatta il 2% sul totale delle emissioni, i privati impattano meno del 2%. Voi dovete cagare il cazzo a quelli che volano con i privati semplicemente per cagare il cazzo, tanto per, questa è la verità, perché anche se io e tutte le persone non viaggiassimo col privato, il mondo brucerebbe uguale, quindi lo fate solo per rompere i coglioni. Mera retorica del cazzo”. Difficile dargli torto sul tono, ma sulla sostanza?

I dati danno sostanzialmente ragione a Fedez: secondo l’Easa (European Union Aviation Safety Agency), l’intero settore aereo contribuisce per il 2,5% alle emissioni globali di CO₂ (2023). In Europa, la quota sale al 4% delle emissioni complessive e al 12% di quelle legate ai trasporti. Ma attenzione: la quasi totalità è dovuta agli aerei di linea, non ai jet privati. Secondo il rapporto Icct 2024, i jet privati pesano “appena” per il 4% delle emissioni dell’aviazione civile globale. Cifra in crescita, certo – 19,5 milioni di tonnellate di gas serra nel 2023, +25% in dieci anni – ma comunque una goccia nel catino del cambiamento climatico. Insomma, se anche domattina Fedez dovesse partire per Ibiza su una Panda a metano, il pianeta non si salverebbe, ma i social perderebbero un ottimo pretesto.