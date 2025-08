Ma davvero l’arcivescovo che s’è infuriato per i panini in Chiesa durante il temporale è lo stesso delle “cene di ‘ndrangheta a casa del parroco”? Sì, e qui vi raccontiamo proprio tutto

Tra i nomi emersi dopo la maxi operazione che portò a 335 ordinanze di custodia cautelare e alla pubblicazione di moltissimi degli atti dell’indagine, infatti, c’è anche quello di Francesco Massara, nonostante - questo è bene precisarlo a scanso di ogni equivoco - gli inquirenti non hanno ritenuto necessario approfondire la sua posizione limitandosi a confermare che non è mai risultato indagato. Sì, proprio lui, l’ex parroco di Limbadi e attuale arcivescovo di Camerino e San Severino Marche nonché amministratore apostolico della Diocesi di Matelica e Fabriano, che emerge come figura – se dirlo non è una eresia – un po’ ambigua: assolutamente non indagato, ma citato. Dove e come? In più intercettazioni e come mediatore di questioni che riguardavano il clan.

Nell’agosto 2017, a pochi mesi dal suo insediamento come parroco di Limbadi e quindi prima della nomina da parte di Papa Franceco (che nel 2020 ha anche formalmente scomunicato la 'ndrangheta) a guidare l'Arcidiocesi con più beni e proprietà danneggiate dal sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016, Massara avrebbe ospitato a casa sua un summit della 'ndrangheta. Una “cena a casa del parroco” (ma non in Chiesa e nemmeno durante un temporale, sia inteso) con partecipanti: il boss Luigi Mancuso detto “il supremo”, l’avvocato Giancarlo Pittelli, massone e ex senatore di Forza Italia e successivamente in quota FdI, definito da Giorgia Meloni “un valore aggiunto per la Calabria, (poi condannato a 11 anni per concorso esterno alla cosca), e Saverio Razionale, altro esponente del clan (ora condannato a 30 anni) che agiva da Roma dopo essersi allontanato dalla Calabria un paio di decenni fa e definito da un pentito come “il Leonardo da Vinci della ‘ndrangheta”. L’incontro, ricostruito dalle carte della Procura, sarebbe avvenuto in un contesto di strategie decisamente laiche e molto poco lecite, con Pittelli che, in una delle tante intercettazioni finite nelle carte dell’Operazione Scott-Rinascita, fa esplicito riferimento a Massara come “il prete di Limbadi” in una conversazione con Giovanni Giamborino, fedelissimo del “supremo” Mancuso e ora condannato a 19 anni e 6 mesi (qui tutte le sentenze, nome per nome, compresi Carabinieri e Finanzieri infedeli).

Nelle oltre 1200 pagine della Procura, l’inconsapevole (mai indagato e professatosi sempre “sereno e con la coscienza retta”) ex parroco di Limbadi e oggi Arcivescovo (nel territorio più colpito dal sisma del 2016, dove gare d’appalto, gru e cantieri sono più degli edifici che stanno ancora in piedi, con pieni poteri anche per l’altra diocesi più colpita) infuriato per la sagra trasferita in chiesa (più di quanto non avesse fatto a suo tempo per un poco raffinato e pure poco cristiano quiz social sulle mutande di San Sebastiano che scatenò un’altra bomba mediatica di provincia), viene citato anche altre volte e in una, in particolare, Giamborino chiede a Pittelli chi avesse partecipato al summit del mese precedente, con l’avvocato che risponde: “il parroco di Limbadi”. Ma c’è anche altro: in un colloquio tra Pittelli e Razionale in cui quest’ultimo chiede allo stesso Pittelli di aiutare il figlio medico a scongiurare un trasferimento dal Gemelli di Roma, l’avvocato suggerisce: “Curati a don Franco Massara. Ora glielo diciamo a Luigi (Mancuso, ndr), così chiama don Franco… perché lui… Franco Massara, è quello che mi ha fatto avere la tessera del Vaticano”. Un riferimento, quello sulla “tessera del Vaticano”, che sembra alludere secondo gli inquirenti dell’epoca, come riferisce la Gazzetta del Sud, a un presunto ruolo di mediazione per un incontro con monsignor Giuseppe Russo, sottosegretario dell’Apsa - l’ente che gestisce il patrimonio della Santa Sede - per valutare l’acquisto di alcuni immobili del Vaticano per operazioni di speculazione immobiliare.