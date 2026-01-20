Il superpoliziotto Palmegiani sul delitto di Anguillara: "Carlomagno preda di un delirio di onnipotenza, ecco cosa resta da vedere"

Sul lago di Bracciano dall'8 gennaio c'era la speranza. Una fuga, un malinteso. Da domenica c'è invece un corpo, rinvenuto in una buca di due metri e mezzo, e un colpevole. Nel mezzo una famiglia dilaniata, e tanti interrogativi. Come può un marito con tale freddezza compiere un omicidio efferato e far finta di niente per dieci giorni? Cosa attraversa la mente umana spinta fino a quell'estremo? Senza scrupoli, senza la remora di tre vite rovinate. Non solo quella spezzata di Federica Torzullo, ma quella del figlio di 10 anni e la sua stessa. Per vederci più chiaro abbiamo parlato con il dottor Armando Palmegiani, commissario capo della Polizia di Stato in pensione ed ex Vice Dirigente della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Roma. Un superpoliziotto esperto di omicidi, scene del crimine e cold case con cui abbiamo cercato di delineare il profilo di Claudio Carlomagno e quelli che saranno gli sviluppi successivi dell'indagine.

Quello che fa specie di questa vicenda è, perchè Carlomagno quando era palese fin dall'inizio che le indagini stessero andando verso di lui non ha deciso subito di confessare?

Qua ci troviamo di fronte a un marito che per un motivo che noi non conosciamo, decide di compiere un omicidio veramente barbaro, tremendo. Adesso nelle prime risultanze medico-legali si parla di tre ferite, tra l'altro proprio oggi stanno facendo la autopsia, e vedremo ma a mio avviso saranno ancora di più le ferite sul corpo perché c'è un accanimento. C'è un overkilling, c'è una una rabbia interiore che si sfoga in quel momento. (Nei momenti successivi alla nostra intervista l'autopsia ha evidenziato 23 coltellate sul colpo di Federica Torzullo) In un quadro del genere dove il marito non ha nessuna remora relativa alla vita della della della moglie, per quanto potesse avere dei dissidi. Non ha nessuna remora del figlio piccolo che ha bisogno della madre. Noi pensiamo che una persona di genere possa andare a confessare? Una persona del genere ha un suo ego, un suo narcisismo totale. Ovviamente non sto facendo una diagnosi psicologica perché non potrei nemmeno lontanamente pensarla. È una supposizione. Ha un suo ego, un suo cinismo che lo porta a sbarazzarsi del corpo e a lavare il cassonetto del furgone come se nulla fosse. Noi dobbiamo pensare che quando noi vediamo nelle risultanze che ha lavato il cassonetto del furgone significa che qualcuno lo ha visto. Quindi c'è un delirio onnipotenza in quel momento, un delirio tale che gli fa pensare che riuscirà a far franca perché ha delle capacità grandissime. E queste sono le persone che purtroppo sono delle mine vaganti fino a quando non esplodono.