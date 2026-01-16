Scomparsa di Federica Torzullo: tracce di sangue e villetta “ripulita” dal marito? La macabra scoperta e il racconto di nuovi testimoni…

C’è, poi, anche il fronte digitale. Il cellulare di Federica è sparito, ma dal suo account risultano partiti messaggi verso la madre tra le 7.40 e le 8.06 del 9 gennaio. Gli investigatori stanno cercando di geolocalizzare il computer della donna, ipotizzando l’uso di Whatsapp Web dall’interno dell’abitazione. Un dettaglio tecnico che, se confermato, avrebbe un peso enorme nella ricostruzione, visto che c’è il sospetto che quei messaggi non siano stati inviati da Federica.. La madre della donna l’ha detto sin dal minuto zero e la famiglia non ha mai creduto all’allontanamento volontario.

Non ci crede neanche un po’ anche l’uomo con cui Federica, nell’ultimo periodo, aveva intessuto una amicizia particolare dopo la decisione di separarsi dal marito. Sì, gli inquirenti sono risaliti anche a lui: un uomo residente ad Ascoli, già ascoltato in più occasioni e al momento ritenuto estraneo ai fatti. Un legame, quello tra i due, che s’era fatto sempre più stretto e che potrebbe essere stato all’origine di un ultimo, fatale, screzio in casa. Resta da chiarire, infatti, se il marito fosse a conoscenza della relazione della moglie e se questa abbia avuto un peso, diretto o indiretto, nella catena di eventi che ha preceduto la scomparsa.