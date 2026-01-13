Per Federica Torzullo si teme il peggio? Ruspe nella ditta del marito, ora indagato per omicidio (dopo aver denunciato la scomparsa)

All’inizio si era parlato di un allontanamento volontario. Ma quell’ipotesi è sembrata fragile fin da subito e ha iniziato a sgretolarsi man mano che i carabinieri raccoglievano elementi. Fino a non reggere più. Troppe incongruenze. Troppe contraddizioni. Troppe zone d’ombra. E troppi femminicidi, negli ultimi tempi, per non farsi venire un sospetto agghiacciante. Anche perché le immagini di una telecamera di sorveglianza riprendono Federica proprio mentre rientra nella villa di via Costantino. È l’ultimo fotogramma prima del nulla. Nessuna ripresa che la mostri uscire e che giustificherebbe l’ipotesi dell’allontanamento volontario, nessun movimento compatibile con una partenza. E, nelle ultimissime ore, pure la testimonianza di un vicino che, in pieno periodo natalizio, li ha visti litigare in strada, con il marito che urlava e sembrava avere un atteggiamento fortemente aggressivo.

In casa, i carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia e i RIS stanno effettuando rilievi scientifici. L’abitazione è stata sequestrata, così come l’auto e il telefono del marito. Altri sequestri riguardano veicoli e materiali nella disponibilità dell’uomo. Le ricerche, inizialmente estese anche alle acque del lago di Bracciano, non hanno dato esito. Lo stesso vale per i primi sopralluoghi nei luoghi legati all’attività lavorativa dell’indagato, dove sono stati effettuati scavi mirati. Gli investigatori non escludono alcuna pista, ma è difficile pensare che non sia una scomparsa maturata all’interno di una crisi familiare profonda. E di una separazione che si stava formalizzando, con una udienza già fissata e una nuova relazione della donna già avviata.