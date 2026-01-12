Omicidio Paganelli, “Loris per nulla dispiaciuto. La Bianchi? Per Dassilva un gioco da pianerottolo”: l’udienza, i testimoni, la “prima volta” di Valeria Bartolucci e il mistero “cam 3”

Sempre oggi, in udienza, c’è stata, poi, la testimonianza di Ezio Denti, investigatore privato coinvolto nelle prime settimane dell’inchiesta su incarico degli stessi “protagonisti” della vicenda: Louis Dassilva, Manuela Bianchi e Loris Bianchi. Le sue parole hanno avuto un peso specifico soprattutto nel racconto dei rapporti personali, spesso ritenuti un possibile e probabile movente. Secondo Denti, il legame tra Dassilva e Manuela Bianchi non aveva la profondità sentimentale che è stata suggerita. O comunque non era uguale tra i due, ma si collocava per Dassilva su un piano marginale, quasi domestico, definito dall’imputato come un semplice “gioco da pianerottolo”. Una relazione priva di prospettive, in cui Dassilva avrebbe anche escluso qualsiasi ipotesi di abbandono della propria famiglia durante un colloquio a cui lo stesso investigatore avrebbe assistito di nascosto. Ancora più crudo, infine, il passaggio relativo a Loris Bianchi, fratello di Manuela. L’investigatore ha riferito di aver colto in lui un atteggiamento distante, se non apertamente privo di dolore, rispetto alla morte di Pierina Paganelli, sottolineando come l’uomo non avesse mai nascosto una forte avversione nei confronti della donna.

E Valeria Bartolucci? Oggi s’è presentata in udienza per la prima volta da indagata, dopo che la Procura l’ha iscritta sul registro per favoreggiamento e false attestazioni al pm. La sua legale, Chiara Rinaldi, però, prima di entrare in aula, ha voluto solo precisare che non esistono intercettazioni, come invece è stata o riferito in alcuni programmi TV che si occupano del caso, ma solo dichiarazioni rilasciate nel tempo e quando la Bartolucci era assistita dallo studio legale Barzan.