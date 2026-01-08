L’assassino di Aurora Livoli ha confessato: ne ha abusato e l'ha strangolata. Era in libertà per un errore (risultava pure incensurato)

Ma andiamo per ordine: Valdez Velazco ha parlato. Ha detto di non essersi accorto di averla uccisa, di aver creduto che fosse soltanto assopita, di averla persino “vegliata”, coprendone il corpo con un giubbotto. Parole che non attenuano nulla. Non spiegano nulla. Non restituiscono nulla. Raccontano, semmai, di un uomo che avrebbe potuto essere aiutato. E di una giovanissima donna che avrebbe potuto essere ancora viva. E raccontano, quindi, un vuoto morale oltre quello cognitivo dell’assassino, che la giustizia dovrà valutare, ma che non cancella un dato elementare: Aurora è stata abusata e strangolata. E chi lo ha fatto era un uomo con precedenti pesantissimi, che risultava però formalmente incensurato.

Saràil caso di spingersi oltre la mera cronaca? Magari, con rigore e serietà, dentro il funzionamento stesso del sistema? Perché Valdez Velazco non era un fantasma sconosciuto. Aveva già alle spalle una condanna definitiva per violenza sessuale aggravata, risalente al 2019, scontata e mai correttamente registrata. Aveva un rinvio a giudizio per un altro episodio analogo, più recente. Aveva tentato un’aggressione pochi minuti prima di incontrare Aurora. Eppure, nel casellario giudiziale, risultava “pulito”. Un errore materiale, un mancato aggiornamento, forse anche l’uso di alias diversi. Sta di fatto che quel falso stato di incensuratezza s’è rivelato una sentenza di morte per una ragazza.