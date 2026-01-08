Esclusiva MOW! Dopo Le Iene, le accuse e l’addio alle scene, Rocco Siffredi torna al cinema. E stavolta è lui a fare le domande

Ciao Rocco, allora sei tornato ancora una volta davanti alla telecamera?

Eh sì, man: ho 61 anni e ho visto che l'età pensionabile l'hanno appena alzata. Per cui, dai, per almeno altri 5-6 anni anche io devo ancora lavorare. Visto che nemmeno per il governo di Giorgia Meloni ho l'età della pensione (ride), mi sono detto: allora è meglio che mi metto a fare ancora un po'.

Ma in realtà nel 2022 avevi dichiarato in un'intervista a Fagnani su Rai2 che avevi smesso e non è certo la prima volta.

Allora, quello che posso dirti è che è la quarta volta che smetto e poi ricomincio: la prima a 40, poi a 50, poi a 55 e ora a 61 compiuti rientro di nuovo in azione.

Come mai hai scelto di tornare a fare l'attore hardcore, ti mancava stare di fronte (e non solo dietro) alla telecamera?

Alla base c'è una gran voglia di rimettermi in gioco e di mettermi personalmente in discussione. E in un mondo completamente nuovo: oggi sono tutti content creator, sono dei piccoli imprenditori. Vuol dire che non sono attori e attrici, che vengono pagati per fare solo una scena, ma anzi sono essi stessi proprietari della scena insieme di fronte alle telecamere. E devo dire che in questo modo le persone danno molto di più, ci mettono molto più impegno e passione: è tutta un'altra storia. Un nuovo mondo e un nuovo modo di produrre, rispetto al classico, al "Cinema", a cui sono abituato.