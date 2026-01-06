Checco Zalone non serve a niente. Elogio della distanza come quella di Alberto Sordi e Totò. Al massimo Buen Camino ricorda Raimondo Vianello

Totò e Alberto Sordi erano agli antipodi per come trattavano gli italiani (che popolaccio): Totò era la maschera che li sfotteva, Sordi li incarnava caricaturizzandoli. Ma entrambi “mostravano” l’italiano (da “mostrare”, far vedere il mostro), ossia utilizzavano una cattiveria che non vedo in Checco Zalone e manco in Angelo Duro (chi dice che Angelo Duro è “cattivo” non ha capito nulla). Totò e Alberto Sordi avevano la distanza, che è la base di ogni ironia e di ogni satira. Adesso non starò qui a spiegarvi il concetto di “distanza”, vi rimando a Jacques Derrida. Ma senza la distanza non esiste satira e non esiste critica. I cinepanettoni dei Vanzina erano capolavori di “distanza”, così come lo era la trasmissione Stracult del grande Marco Giusti. Checco Zalone e Angelo Duro hanno la distanza? A me sembra di no, anzi mi sembra che la loro comicità si basi sull’ammiccamento. Sapete chi mi ricordano, al limite? Raimondo Vianello. Ma Vianello aveva il coraggio di portare al limite estremo la cattiveria, fino al punto di ribaltarla.