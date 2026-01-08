Signori, quello di Trump è un bluff! Parla l’ex Ambasciatore italiano Piero Benassi: “La Groenlandia? In realtà vuole un accordo”. L’Iran? “Non lo invaderà mai” E sul Venezuela

Secondo lei manifestare in maniera così palese gli obiettivi strategici di una nazione che ricadute può avere sul futuro della diplomazia?

Nessuno può darle una risposta sicura sotto questo punto di vista. Le ricadute io temo che saranno negative, ma non sulla diplomazia, ma a livello di relazioni internazionali. Anzi, per essere chiari le rovescio il concetto. Le ricadute dei modi di Trump saranno estremamente negative a livello di relazioni internazionali e a quel punto solo la diplomazia potrà rimettere in piedi.

I modi spudorati in cui Trump ricordano un po’ quelli di Federico II

Sì. Diciamo che è in linea non tanto con il documento di strategia e sicurezza nazionale, quanto con il suo libro di tanti anni fa “The Art of the Deal”. L’ha sparata grossa sulla Groenlandia, ma adesso in realtà Trump vuole negoziare un Compact of Free Association agreement direttamente con gli Inuit, la popolazione indigena groenlandese. E come può veder da sé anche dai giornali di oggi, Rubio ha preannunciato contatti con la prima ministra danese Frederiksen. Quindi perché operazioni di forza quando possono agevolmente ampliare le concessioni già previste agli Stati Uniti in Groenlandia per ottenere col negoziato quello che gli interessa?

La Groenlandia, poi, come anche il Venezuela, è un terreno in cui gli interessi di Washington si scontrano con quelli degli interessi russi

Certo, però da qui Washington ha una posizione di forza e, sia in Venezuela che in Groenlandia, il vero segnale geopolitico è questo: “questo è il giardino di casa nostra”. Un segnale più che da Dottrina Monroe, ricorda Theodore Roosevelt. Senz’altro su questo sono d’accordo. E’ un segnale chiaro. L’ha detto, no? “È pieno di navi cinesi che stanno intorno alla Groenlandia, basta”. La grande isola artica diciamo che non fa parte di quella zona di influenza che Trump ritiene di concedere ad altri. Venezuela e Groenlandia appartengono alla sfera occidentale del globo, dunque alla competenza degli Stati Uniti, anche in una divisione del mondo per zone di influenza.

Dopo il Venezuela come sono mutati i rapporti tra Russia e Stati Uniti? C’è un’intesa di fondo che ruota attorno alla trattativa sull’Ucraina?

Sul Venezuela non so quanto possa esserci stato un accordo di fondo. Non mi va di tirare a indovinare. Certamente dietro l’attendismo di Trump su Kiev, che francamente non sta facendo e dicendo nulla di concreto, sembra vi sia il desiderio quello di voler ottenere simmetricamente da Putin di non vedersi disturbato in aree di suo interesse. Questo anche se l’operazione sul Venezuela può essere abbastanza dolora per Putin, se non altro per l’investimento di uomini e mezzi fatto in quel Paese. Però se avesse – cosa di cui comincio a dubitare – dei servizi di intelligence decenti, Putin questa cosa sul Venezuela un po’ la avrebbe dovuta mettere in conto.

La Nato dopo tutto questo potrà essere più a trazione dell’Unione Europea oppure è solo un’illusione?

La Nato, se gli Stati Uniti si disimpegnano realmente, corre il rischio di non essere più un deterrente. Può esserlo l’Unione Europea? Paradossalmente no, proprio perché non ha soggettività piena in politica estera e politica della difesa, perché è vincolata all’unanimità. La soggettività internazionale dell’Unione non può passare da queste materie, in cui c’è l’unanimità, cosa che peraltro è prevista anche in sede Nato. Un tempo si trattava di un’unanimità bypassabile perché si faceva quello che diceva Washington. Nel momento in cui gli americani dovessero fare un passo indietro, l’unanimità della Nata la trasformerebbe in un’istituzione simile al Consiglio europeo. Quindi l’unico modo per dare soggettività piena all’Unione Europea, paradossalmente, è in via indiretta, cioè nelle materie dove l’Unione Europea è effettivamente forte. Ne ha un esempio nella tassazione sulle multinazionali, nella regolamentazione sulle big tech, nel commercio internazionale, cioè in quelle materie dove si decide a maggioranza qualificata. Lì l’Unione Europea è una forza globale e mondiale di tipo regolamentare e lì può esercitare la tutela dei propri interessi, ammesso che si riesca a trovare un minimo comune denominatore negli interessi europei. Nelle materie in cui c’è l’unanimità politica – difesa, bilancio, allargamento, questioni fiscali – non è un progetto integrato, è una conferenza intergovernativa, punto.

E’ corretto pensare che sulla Groenlandia Trump dia un assist a Putin sull’Unione Europea?

Ma no, guardi, io sono molto perplesso di fronte a questo atteggiamento dell’analisi sull’Europa da “tutto il calcio minuto per minuto”. Oggi è forte, oggi è uno schifo. Domani ha battuto un colpo, dopodomani è morta. Non è proprio così. Se lei legge la dichiarazione sulla Groenlandia, l’Unione Europea le dice quello che le ho detto io. Ci si rimette alla libera determinazione del popolo sovrano della Groenlandia, del Regno di Danimarca. Che cosa significa? Fatevi un bel negoziato, non ci tirate troppo la giacca, perché davvero non possiamo mandare soldati europei sulle coste della Groenlandia a sparare ai marines. Quindi, insomma, poi vanno lette le dichiarazioni. Però sulla Groenlandia l’Unione Europea né vince né perde. Parlano di “Europa forte, Europa debole, Europa non conta” soprattutto i sovranisti euroscettici.