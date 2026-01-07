Mentre tutti in Ue si piegano a Trump, Sanchez lo attacca sull’operazione in Venezuela e l’arresto di Maduro. Ma sapete cosa c’è dietro?

Ma se in linea di principio le dichiarazioni di Sanchez e degli altri leader socialisti appaiano giuste e condivisibili, nascondono in realtà più di qualche ambiguità. Se è vero infatti che il governo spagnolo non ha mai riconosciuto il regime di Maduro, è anche vero che Sanchez e il suo partito non hanno mai disdegnato strizzare l'occhio al leader venezuelano. L'ex premier e uomo di fiducia di Sanchez José Luis Rodríguez Zapatero è ritenuto un mediatore di fiducia del regime chavista, ed avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell’ottenere la concessione dell’esilio politico in Spagna per il probabile vincitore delle elezioni in Venezuela, Edmundo Gonzalez Urrutia, contro cui il regime di Maduro aveva emesso un mandato d’arresto. Poche settimane fa il Wall Street Journal in un articolo intitolato “Il governo spagnolo si ingrazia Maduro” scriveva: “La Spagna potrebbe giocare un ruolo costruttivo nell’esercitare pressioni su Maduro e sui suoi compari affinché abbandonino il potere. Invece i socialisti e i loro alleati di coalizione difendono il regime venezuelano. Il governo spagnolo non riconosce la vittoria del candidato di opposizione Edmundo González alle elezioni presidenziali del luglio 2024 anche se i risultati sono stati documentati. Il primo ministro Pedro Sánchez rifiuta di congratularsi con la leader dell’opposizione María Corina Machado per il premio Nobel per la pace che le è stato assegnato. E non chiama Maduro “dittatore”. Rapporti con il regime venezuelano che hanno spinto l'ex premier spagnolo Felipe Gonzalez, figura di spicco del partito di Sanchez, a portare avanti una dura opposizione contro il suo stesso leader. Gonzalez, avvocato, è addirittura andato in missione a Caracas nel 2015 per partecipare come consulente alla difesa di alcuni oppositori anti-Maduro, programma impeditogli dalla corte suprema venezuelana. Ambiguità e doppismo che accomuna anche alcuni dei paesi dell'America Latina. Il brasiliano Lula alla vigilia delle elezioni farsa del 2024 ha dichiarato “Mi hanno spaventato le dichiarazioni di Maduro secondo cui se avesse perso le elezioni ci sarebbe stato un bagno di sangue. Maduro deve imparare: se vinci, resti. Se perdi, te ne vai. E ti prepari a contestare un’altra elezione”, salvo poi affossare insieme a Colombia e Messico una risoluzione dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) che pretendeva dalle autorità del Venezuela l’immediata pubblicazione della documentazione elettorale. La condanna a Trump quindi, seppur condivisibile, da questi pulpiti più che una battaglia per il diritto internazionale rischia di trasformarsi in una mossa politica.