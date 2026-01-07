Dave Chapelle e Ricky Gervais, due assi della stand-up comedy (il primo americano, il secondo inglese), non ci vanno certo giù leggeri contro i transgender. Ma quello che non si capisce, da parte di chi li attacca per questo politicamente scorretto, è il cosiddetto “trauma Caitlyn Jenner”, che, come si sa, è una donna transgender della quale, politicamente corretto vuole, non si può neanche pronunciare il vecchio nome. E noi non lo pronunciamo. Caitlyn Jenner era un decatleta che gareggiava con i maschi, stracciandoli tutti. Era l’idolo del maschione alfa, tutto pick-up, fucile a pompa e tappi di bottiglie di birra fatti saltare coi denti, canottiere e stivali, uomini duri e veri, cowboy che dovevano odorare di cuoio e sudore di cavallo, carpentieri muscolosi che ti tiravano su una casa in stile pioniere in due giorni (che poi, se ci pensate, è proprio l’immaginario gay). Ecco, quando Dave Chapelle e Ricky Gervais fanno le loro battute su Caitlyn Jenner, non stanno prendendo di mira Caitlyn Jenner, ma i fan di Caitlyn Jenner quando gareggiava con gli uomini e rappresentava il maschione da imitare. Come, per dire, se da noi cambiasse sesso, non so, Roberto Vannacci.