Hanno preso l’assassino del capotreno di Bologna. Bravi, ma dov’erano le forze dell’ordine prima dell’omicidio? Cari Salvini e Meloni, ora al governo ci siete voi. Quattro domande per la destra (e una per la sinistra)

In Stazione centrale a Bologna ci sono i militari. Fuori. Dentro qualche volta. C’è la polizia ferroviaria (PolFer), ci sono i carabinieri. Dentro e fuori. In Stazione a Bologna è morto un ragazzo alle 18:30 in una via non aperta al pubblico per andare al parcheggio riservato ai dipendenti. A ucciderlo probabilmente è stato Marin Jelenic, 36enne croato fuggito subito dopo e trovato a Desenzano del Garda. Il sospettato è stato riconosciuto dalle forze dell’ordine attraverso le telecamere. Riconosciuto. Il padre di Alesandro Ambrosio, il capotreno di Trenitalia ammazzato nel suo giorno libero, ha detto che la morte del figlio è inspiegabile. In un certo senso è vero: “Non aveva nemici e non ha mai fatto male a una mosca”. Ma in un altro senso non lo è.

Marin Jelenic aveva dei precedenti. Alcune riprese lo mostrano in altre stazioni e in minimarket, mentre impaurisce i clienti e i passanti, scalcia cibo, mangia in modo vorace. Forse non è un mostro, ma questa non è la nostra storia, non dobbiamo scriverla noi. I personaggi sono quelli che sono. E lo sono prima di tutto per colpa loro. Poi per colpa degli altri. Anche qui le cose sono collegate.