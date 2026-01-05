Sì, anche Formigli è parte dell’infotainment e segue le logiche di mercato in tv a Piazzapulita. Non serviva Calenda per scoprirlo

Filippo Facci su Il giornale di qualche giorno fa è stato il più duro di tutti: “Corrado Formigli e la sua Piazza Pulita (La7) restano i più faziosi, bugiardi e in cattiva fede di tutto il panorama generalista”; “questo Santoro senza Santoro”; “Formigli si crede un soggetto politico e morale, una coscienza civile, non racconta la realtà, la amministra”. L’attacco arriva dopo che il senatore Carlo Calenda, durante una puntata del podcast di Ivan Grieco, avrebbe smascherato il metodo di Piazzapulita, il programma su La7 considerato tra gli ultimi baluardi del dibattito politico televisivo. In sintesi: Calenda sostiene di essere stato invitato dagli autori per parlare male di Giorgia Meloni. Non avendo garantito nulla, lo avrebbero poi spostato nel blocco con Jeffrey Sahcs, così da assicurarsi lo scontro. Formigli nega tutto e minaccia di portare il leader di Azione in tribunale: “Gli autori di un programma, quando sentono un ospite prima della puntata, chiedono a lui o, come nel caso di Calenda, al suo portavoce, che posizione abbia sui temi da dibattere al fine di comporre un parterre equilibrato e dialettico. Nel caso di specie essendo stato invitato Italo Bocchino, sostenitore della Manovra, gli autori si sono sincerati su quale fosse l'opinione in merito di Calenda per evitare posizioni troppo sovrapponibili”. Lasciamo per un attimo da parte la questione specifica e proviamo ad ampliare il discorso.