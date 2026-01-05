[VIDEO] Delitto di Garlasco: ma l’avete letto il labiale di De Giuseppe (Le Iene) a Zona Bianca? Signori, viene giù tutto davvero

Di personaggi assurdi, anche poco credibili, intorno a Garlasco ne sono spuntati tanti. Ma Alessandro De Giuseppe è un professionista vero che, tra l’altro, “indossa una uniforme”, visto che comunque rappresenta, nel suo ruolo, le iene e in qualche modo anche Mediaset. Se è arrivato a sbilanciarsi così. Se è arrivato a metterci la faccia e rischiare in questo modo, evidentemente, di marcio ne ha visto tanto. E lo ha pure documentato. Il fatto che, pur contenendosi come lui stesso ha ammesso, apra così tanto il gas proprio adesso, poi, può significare una cosa sola: sta per venire giù tutto.

Non sui nomi di quelli (De Giuseppe ha sempre parlato al plurale) che hanno ucciso Chiara Poggi, ma sul sistema di potere malato, e deviato, che ha governato Garlasco, la Lomellina e chissà cosa altro nei decenni scorsi. Roba che avrebbe coinvolto tutti. Tutti davvero. Anche quelli che, per ruolo e per formazione, si fa fatica a immaginarli dalla parte dei cattivi, per dirla con termini semplicistici. L’inchiesta della Procura di Pavia, dei magistrati Napoleone e Civardi, ormai è chiaro anche a chi non vuole proprio capirlo, potrebbe fare definitivamente luce su una pagina devastante della storia d’Italia recente, con Alberto Stasi, Andrea Sempio, la stessa Chiara Poggi, che, a questo punto, sono solo “comparse” di una storia raccapricciante. Forse gli incubi di Lovati erano poco.