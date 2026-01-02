Delitto di Garlasco: cosa c’è oltre Stasi, Sempio e la pista familiare? Le misteriose feste in villa di cui (forse) s’è parlato troppo poco

Chi c’era in quelle foto? E quale potrebbe essere il collegamento con l’omicidio? C’entra qualcosa lo stranissimo giro di telefonate della mattina del 13 agosto, il rientro anticipato dalle vacanze di alcuni garlaschesi e l’incontro/interrogatorio che si è tenuto in una casa privata invece che in una caserma? È possibile che, dietro la leggerezza di qualche serata di svago, si nascondano dinamiche sociali più complesse, che potrebbero aver avuto un ruolo nell’evolversi degli eventi che hanno portato alla morte di Chiara, o anche a tanti errori nelle indagini delle prime ore.

Sia chiaro: non è mai stato dimostrato che ci fosse una connessione diretta tra queste feste e l’omicidio, né che l’invito a quella specifica serata fosse realmente mai arrivato. Ma vale la pena approfondire più di quanto non sia stato fatto in passato. Perché ormai è chiaro che intorno a Garlasco – alla Garlasco di quegli anni - non si può escludere davvero niente nel complicato intreccio di rapporti, interessi, convinzioni e legami vari.