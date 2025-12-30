Delitto di Garlasco: “gioco crudele e sadico”? La criminologa Ruffini apre a altre ipotesi. E quel servizio delle Iene…

Insomma, più si va avanti e più crescono le domande invece di diradarsi, tanto che in molti, ormai, sono arrivati anche a chiedersi se Alberto Stasi avesse ufficialmente scoperto (con quella telefonata ai carabinieri) qualcosa che in verità a Garlasco si sapeva già da qualche ora (l’avv. Lovati aveva pure provato a dirlo, salvo poi ritrattare e riferire di un ricordo confuso). Troppe cose che non tornano. Troppi rientri in fretta e furia dalle vacanze e in orari che non combinano. Troppo potere, locale o meno locale, che s’è mescolato a indagini che, come minimo, aprono a un mare di legittimi dubbi.

Ora, a incalzare ulteriormente, c’è anche la criminologa Simona Ruffini che, ospite di Zona Bianca, ha rilanciato un’ipotesi: sulla scena del crimine potrebbero esserci state più persone. Ha spiegato che solo un’analisi integrata — che tenga insieme la Bloodstain Pattern Analysis (BPA) e le valutazioni medico-legali — potrà chiarire se l’azione sia stata compiuta da un solo soggetto o da più individui. Un ruolo centrale, in questo senso, sarà giocato anche dagli accertamenti della professoressa Cristina Cattaneo, chiamati a dialogare con i dati emersi dall’analisi delle tracce di sangue.