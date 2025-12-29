Dopo il delitto di Garlasco il caso Yara Gambirasio? Quel “oltre ogni ragionevole dubbio” che (non) accomuna Alberto Stasi e Massimo Bossetti (amici in carcere verso la revisione)

Nel caso di Yara, il ritrovamento del suo corpo, a più di tre mesi dalla scomparsa, scatenò subito perplessità. Le ricerche, condotte da polizia e volontari, non avevano portato a nulla, sollevando dubbi sulla gestione delle indagini anche da parte di un elicotterista che aveva partecipato alle ricerche e che si lasciò sfuggire un “non è mai stata davvero lì”. Ulteriori misteri sono emersi con la scoperta di ossido di calce sul corpo, che ha indicato una possibile conservazione in un ambiente chiuso, prima dell'abbandono nel terreno in cui fu ritrovata. Questo ha alimentato la pista del cantiere di Mapello, ma non sono mai emersi veri legami concreti tra Bossetti e il cantiere.

La condanna di Bossetti, piuttosto, si è basata in gran parte sul DNA parziale rinvenuto sugli abiti di Yara, ma non essendo associato da subito a un crimine sessuale, la presenza di DNA di Bossetti ha lasciato più domande che risposte. Altri dubbi riguardano la metodologia delle indagini: la mancanza di collegamenti diretti tra Bossetti e la scena del crimine e l'assenza di tracce fisiche a conferma della sua presenza hanno fatto sorgere il sospetto che la condanna sia stata forzata da una ricerca di un colpevole, piuttosto che da prove concrete.