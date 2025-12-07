Delitto di Garlasco: si prepara il “trappolone” per Fabio Napoleone? La strana mossa del legale dei Poggi, le pesanti parole dell’avvocato di Venditti e un miserabile sospetto

Chi ha ucciso Chiara Poggi? E’ la domanda semplice che ci facciamo tutti. Ma potrebbe non essere la sola domanda che si sono fatti a Pavia dopo la riapertura del caso e le nuove indagini avviate con – per ora (ma ci saranno sorprese) – il solo Andrea Sempio sul registro degli indagati. Quell’inchiesta, inutile girarci intorno o fare finta che non l’abbiano capito anche i muri, è uno specchio che riflette molto più della necessità di risolvere un caso rimasto, di fatto, non totalmente risolto per 18 anni: riflette un’intera stagione di opacità. Relazioni trasversali. Decisioni controverse. Affari. Politica. E tensioni che, per anni, hanno attraversato il Pavese e gli ambienti che lì interagivano. Un contesto che oggi emerge con una forza quasi dirompente, man mano che il nuovo procuratore, Fabio Napoleone (la cui ex moglie, la pm Laura Siani, è morta per uno strano suicidio mentre indagava sulle commistioni tra colletti bianchi e criminalità organizzata), stringe il perimetro delle sue verifiche intorno al caso Garlasco e ai suoi filoni collaterali. Restituendo un’impressione agghiacciante a chi, come tutti noi, sta dalla parte di chi osserva: scoprire chi ha ucciso davvero Chiara Poggi potrebbe portare a scoprire qualcosa di enorme. Ma enorme davvero. Ecco perché alcuni dei fatti avvenuti negli ultimi mesi – compresa una prima richiesta respinta di spostare le indagini sull’omicidio Poggi direttamente a Brescia – fanno avvertire un po’ d’odore strano persino sotto il naso di chi conosce bene i vari formalismi processuali. Il nodo, qui, rischia di essere molto più profondo.

Una cosa, per il dovuto rispetto alla Giurisprudenza, bisogna dirla: l’indagine di Napoleone è un po’ al limite rispetto alle norme, visto che riguarda un caso per cui c’è già un condannato – con condanna passata in giudicato – e che, proprio secondo la sentenza definitiva, avrebbe agito da solo nell’efferato omicidio di Chiara. Indagare oggi qualcun altro in concorso significa, di fatto, smentire la sentenza prima di una revisione. Non rispettarla. O comunque andare oltre. Sia inteso, davanti alla verità, o anche solo ai doveri morali, la Giurisprudenza può pure fare un passo indietro. Ma poi, nelle sedi processuali o comunque nelle aule delle decisioni, i formalismi avranno un peso che oggi non si può non considerare. E’ una premessa doverosa – anche se fastidiosa – per provare a capire quello che sta succedendo. E, anzi, per spiegare un miserabile sospetto: non sarà che si sta preparando un trappolone per Fabio Napoleone? Non il pettine avvelenato che toccò al Napoleone più famoso, ma qualcosa di “giurisprudenzialmente “ molto simile a una messa a dimora su un isolotto.