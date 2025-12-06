Se volete capire il sistema Pavia del caso Garlasco dell'imprenditore del riso Fabio Aschei dovete sapere. Ecco la sua storia tra servizi segreti, criminalità e quei nomi che tornano sempre

Quindi, la sua azienda, Europea Spa è svanita nel nulla. Sul sito ufficiale delle camere di commercio, registroimprese.it parrebbe non esistere

Pare di no, mi pare un buon punto di partenza.

Se io volessi richiedere una visura della sua impresa, Europea Spa, fallita e poi acquisita da Nextrice a chi dovrei chiedere?

Bisognerebbe chiedere al presidente della camera di commercio di allora, l’ex onorevole Giacomo de Ghislanzoni Cardoli. Che io avevo interpellato quando era ancora presidente della commissione agricoltura alla camera e gli avevo detto guarda, io ho qualche problema dal punto di vista industriale perché, con tutto quello che mi sta succedendo non riesco più a mandare avanti i miei affari. Lo sa che cosa mi ha risposto?

No

“Caro Fabio, la tua azienda fa gola a molti, devi trovarti un buon avvocato e un buon commercialista”. Beh grazie, questo lo sapevo anche io, che la mia azienda facesse gola molti. Sa, è proprio il sistema che ti cancella.

A quale sistema si riferisce?

Al sistema Pavia.

Di quali affari trattava con la sua azienda, Europea Spa, dottor Aschei?

Ero un commerciante di riso fra i più importanti in Europa. La mia attività industriale inizia con la mia famiglia, una storia di agricoltori. All’inizio l’attività era semi artigianale e semi agricola. Poi siamo cresciuti ed insieme con mio padre siamo passati ad un’attività di tipo industriale. Il giro finanziario della mia società era intorno agli 8 miliardi di lire, ad oggi 4 milioni di euro, a fine anni ottanta. All’epoca, per i volumi sempre più importanti che la nostra industria andava a produrre, necessitavo di ampliarmi non solo nel mercato italiano, ma di accedere a quello estero, per costi di produzione e per adeguare la Europea Spa alle nuove normative sulla qualità dei prodotti offerti sul mercato e quindi sostanzialmente sono stato costretto a realizzare un nuovo impianto industriale. Realizzando il nuovo impianto industriale ho cominciato a solleticare l'interesse altrui.

Quanto fatturava Europea Spa?

Sono partito da circa 4 milioni di euro di fatturato e sono arrivato a circa 40. Nell'anno in cui io sono fallito si sfioravano i 60 milioni di euro, ma il fatto è che al tempo stesso avevo speso circa una trentina di milioni di euro per realizzare il nuovo impianto industriale, con un potenziale di trasformazione intorno ai 250-300 milioni di euro. L’Italia ha un mercato del riso da circa 700 milioni di euro, quindi lei può immaginare che solo dal punto di vista volumetrico finanziario davo fastidio.

L’ultima traccia sulla carta della sua azienda risale al 2019, quando la Nextrice – joint venture tra Euricom di Bruno Sempio e la Riso Scotti di Dario Scotti – acquisisce la sua Europea Spa a ridosso del suo fallimento.

Esatto. Con il fallimento vengono messi in vendita tutti i beni della mia società e tra cui anche l'impianto industriale dove aveva la società, quindi pure gli uffici. C'erano 1800 metri quadri di uffici e poi c'era l'impianto industriale, circa 60 ettari di terreno, quindi era una dimensione notevole. Chi ha acquistato questa la mia azienda sono i miei due competitor, dopodiché l'hanno abbandonata lì. Lei sa che non utilizzando le strutture poi si degradano, no? Adesso però ho saputo che recentemente hanno dato una ripulita al giardino. Quindici ettari di prato. Credo lo utilizzino per lo stoccaggio del riso.

Perché Europea è fallita?

La richiesta di fallimento è stata avanzata da due o tre agricoltori, da agenzia delle Dogane e avallata dai curatori fallimentari nominati dal Tribunale di Pavia. Tra questi curatori fallimentari c'era anche un certo avvocato Gian Piero Berti di Garlasco. L'agenzia delle dogane, che è la branca del ministero delle finanze, ad un certo punto comincia ad allertarsi a proposito di ogni mia operazione commerciale. Deve sapere che io ero prevalentemente un esportatore. L’80% del mio fatturato era dovuto all’esportazione estera e ad un certo punto le dogane iniziano a sequestrarmi le merci, interrompendo di fatto il mio flusso commerciale. E quindi s’interrompono anche le entrate.