Non solo Stasi e Sempio: se di Garlasco si vuol parlare, anche di un altro Sempio si deve dire, e della sua storia molto particolare

Nel 2001, infatti Francesco Sempio ha aperto una filiale ad Habana, al tempo stesso ufficio commerciale nel paese. Sette anni più tardi è il tempo del Brasile. Nel 2011, però, Francesco Sempio, compare nell’informativa del 5 febbraio stilata dal Ros di Milano nell’inchiesta “Infinito” da parte della Dda meneghina. Non indagato, secondo l’informativa risulta presunto “facilitatore” di un progetto d’installazione di pannelli fotovoltaici in sud Italia per la quale, stando a quando scritto nell’informativa, avrebbe pagato una tangente al fine di ottenerne l’esclusiva. L’ideatore del piano sarebbe stato Antonio Chiriaco (ex direttore sanitario dell’Asl di Pavia), in ottimi rapporti con alcuni boss di ’ndrangheta e cosa nostra, il cui padrino politico sarebbe stato Giancarlo Abelli – non indagato – deputato di Forza Italia. L’inchiesta si concluse due anni più tardi con l’annullamento della sentenza di primo grado in rito abbreviato di 110 persone, da parte della Corte di Cassazione, per vizio di forma. Ma in tutta questa storia Francesco Sempio non è nemmeno indagato e nel 2013, dopo altri investimenti in Italia, Francia e Grecia, cede le redini della sua creatura commerciale al figlio Bruno che diviene presidente del cda. Nel 2011, tra l’altro, anche il collega e competitor Angelo Dario Scotti è alle prese con un’inchiesta. Il dottore del riso, in questo caso è stato condannato in primo grado nel 2016 dal Tribunale di Roma a 3 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione. L’accusa riguardava il pagamento di tangenti per circa 115mila euro a funzionari del Gestore dei servizi Energetici al fine di evitare la restituzione di incentivi pubblici, in un contesto di irregolarità nello smaltimento di rifiuti, dato che tra il 2005 e il 2010, l'impianto del dottor Scotti avrebbe bruciato rifiuti non autorizzati, inclusi alcuni pericolosi, invece di sole biomasse come la lolla di riso. Ma anche in questo caso, Scotti è stato assolto dall'accusa di truffa specifica per l’incenerimento di rifiuti non autorizzati. Ad ogni modo, non è certo in questa triste vicenda che le storie imprenditoriali di Dario Scotti e Sempio vanno ad intersecarsi l’una con l’altra. Bisogna far passare ancora qualche anno, perché, tre anni dopo che lo yacht di Sempio va a fuoco nel porto turistico di Rapallo insieme con quello di Antonio Ligresti, nel 2017 Euricom giunge ad un accordo commerciale importante con Sharsid, uno dei più importanti produttori di riso indiani. L’anno seguente apre il suo ufficio commerciale nel Regno Unito e infine, nel 2019 si espande in Olanda, Polonia e, niente meno che Centrafrica, fondando la Euricom Cancun e acquisendo il distributore Pasta Mia. Insomma, se avete letto fin qui significa che l’ascesa di Sempio nel mercato globale del riso vi ha in qualche modo entusiasmati, essendo irresistibile e inarrestabile. Ma non è finita, perché l’ultimo atto di Sempio è, finalmente, la costituzione di una società insieme al dottor Scotti.