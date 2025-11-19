Delitto di Garlasco: si è incappati nel muro oltre cui non si andrà? Lovati a Lo Stato delle Cose: “È Stasi che ha coperto gli assassini”

Al silenzio di Stasi, o a qualcosa di taciuto, francamente, si fa fatica a credere nonostante quell’affermazione di Massimo Lovati. Ma il lavoro degli inquirenti che hanno indagato negli anni sul delitto di Garlasco possa essersi fermato ogni volta davanti a un qualche muro oltre cui non si può proprio andare appare tutt’altro che poco credibile. Anche perché l’impressione è che è così che rischia di andare a finire anche questa volta. In primis per quanto riguarda il “filone Garlasco” dell’inchiesta avviata dalla Procura di Brescia, visto che sia la posizione del padre di Andrea Sempio, sia quella dell’ex pm Mario Venditti, sembra essersi notevolmente alleggerita dopo l’ultima decisione del Riesame (no al sequestro dei dispositivi elettronici) e, soprattutto, dopo che gli altri due ex legali di Andrea Sempio, Soldani e Grassi, avrebbero cambiato versione ammettendo di aver ricevuto denaro in nero come compenso del lavoro svolto (cosa che Lovati aveva già ammesso sin da subito).

Non si sgonfierà tutto, ma potrebbe ridimensionarsi tutto, invece, anche per quanto riguarda l’inchiesta di Pavia. In primo luogo perché c’è un cortocircuito giudiziario che porta a chiedersi quanto e in che misura sia legittimo un procedimento che, di fatto, sovverte una sentenza già passata in giudicato e senza il ricorso preventivo a una tradizionale “Revisione”. E in secondo luogo perché a distanza di tanti anni appare evidente che le indagini del 2007 – in particolari i sopralluoghi – hanno fatto emergere più danni che elementi utili. Per sciatteria? O per qualcosa di peggio? A oggi tutto è rimesso in discussione: dalle armi del delitto, che ormai sembrano essere tre e non più due, al punto effettivo della prima aggressione a Chiara e persino all’orario della morte, che potrebbe essere sì sopraggiunta nella mattinata del 13 agosto, ma forse dopo ore e ore di agonia tra una prima aggressione e una seconda. Se a questo si aggiunge che ormai sono in molti, anche consulenti direttamente coinvolti , a sostenere che a uccidere Chiara non è stata una sola persona, tutto diventa ancora più confuso. Di quella confusione che diventa a tutti gli effetti un muro oltre cui non si può andare. O non si deve andare. Con l’inchiesta di Pavia che potrebbe portare, presto, non tanto a scoprire chi ha ucciso davvero Chiara Poggi, ma “solo” a giustificare una (sacrosanta, ndr) “revisione” della sentenza di condanna di Alberto Stasi.