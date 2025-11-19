La crisi Quirinale-Meloni è come il caso di Renzi e Mancini all'autogrill. E chi è il cronista inesistente che l'ha causata? Parla l'ex Pd Carmelo Miceli

Qui il super-consigliere non ha saputo giocare, dichiarando pubblicamente che il Mattarella gli avrebbe detto, in soldoni, di non agitarsi. Non sarebbe stato meglio dire che a proposito del “complotto”, il Capo di Stato non ne sapeva niente? Forse è proprio così. Per Miceli, infatti, “come istituzione la Presidenza della Repubblica non ha da smentire proprio nulla. Non credo che rientri nelle sue prerogative, data la sua ‘sacralità’, mi si passi il termine”. Effettivamente Garofani, con l’intervista rilasciata al Corriere, da questo punto di vista, la mette in difficoltà. Ad ogni modo, se è vero che Belpietro ha in mano la registrazione di quanto detto da Garofani in un momento di convivialità, però, c’è da capire se quelle parole corrispondano solamente ad un’opinione personale, oppure ad un vero e proprio “complotto”. Se della seconda si tratta, ça va sans dire, complotto rivelato, complotto sventato. Tra sei mesi, o giù di lì si capirà, quando distratti come al solito saremo da qualche altro scandalo, Garofani verrà magicamente “promosso” chissà in quale altra posizione. Anche perché Mattarella, tutto sommato, ha concesso il voto democratico che ha portato al potere Giorgia Meloni con due guerre in corso, appena finito il covid, nel mese di settembre e non ad ottobre, mettendo in crisi i partiti più in difficoltà e vicini ideologicamente ai "tecnici", obbligandoli ad una complessa campagna elettorale sotto il sole cocente di agosto. Forse Mattarella è davvero al di sopra delle parti, ma questo forse non è sufficiente, perché è davvero strana questa storia. Sarebbe bastata una smentita e ora saremmo tutti un po’ più tranquilli.