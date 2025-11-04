A Milano la nomina di Debora Massari ad assessore del Turismo, Marketing territoriale e Moda alla Regione Lombardia, dominio dei La Russa, ha acceso i malumori in questa sfera del potere, data l’amicizia della nuova assessora con Arianna Meloni. Ed è sempre Arianna Meloni al centro del pasticciaccio di via della Scrofa tra Fdi e Agostino Ghiglia del garante per la privacy. Per questa ragione, poi, la sorella è stata costretta a farle una bella lavata di capa. Per non parlare di quel che deve ancora succedere a proposito dei soldi in nero a Fdi in Sicilia, ove Arianna – secondo il Domani – potrebbe essere stata a conoscenza della vicenda di Luca Cannata, oggi esponente Fdi in commissione bilancio e ai tempi delle “collette” sindaco di Avola in Sicilia. E pure Giorgia Meloni, in fine, non potendo far a meno della sorella per ragioni di ordine interno al partito, s’incamminerà pericolosamente verso la strada che conduce alla tragedia. La leggenda di Romolo e Remo, in chiave matriarcale, è destinata a ripetersi ancora una volta? D’altronde, i due gemelli cresciuti sotto l’egida di Acca Larentia, detta la lupa, trovarono lo scontro all’ultimo sangue per due modi diversi di intendere il potere. Romolo sceglieva il colle Palatino per tracciare il solco sacro del pomerium. Un colle che tutt’ora simboleggia l’establishment, allegoria del potere politico legittimo, costituito e costituzionale, quello degli imperatori e degli uomini (e donne, ma ancora non si sapeva quel che sarebbe accaduto) di Stato (allora che lo Stato non esisteva ancora). L’Aventino, invece, emblema dell’opposizione a quel potere costituito, metafora della secessione, come raccontano anche gli anni del fascismo, simbolo di attaccamento alla plebe. E forse, proprio ora che Giorgia Meloni sta virando verso le vette più alte della diplomazia che contemplano anche scelte difficili di realpolitik – in sacrificio delle promesse al pueblo nei tempi dell’opposizione – allora un potenziale conflitto con la sorella potrebbe essere davvero il principio di uno scisma di un partito la cui enorme maggioranza è riuscita in una sola tornata elettorale a sostituirsi, a livello di seggi, a quella chimera che era il governo giallo-verde, poi giallo-rosso I e II. Riuscirà Giorgia Meloni a rompere il cerchio infinito della tragedia? Saprà Giorgia Meloni collocarsi al di fuori, e al di sopra, della leggenda?