Ok, ma a chi si riferisce Crosetto quando parla degli “italiani insospettabili corrotti dalla Russia” nel libro di Bruno Vespa?

In Italia è successa una cosa strana. In una tranquilla giornata di fine novembre è successo che Guido Crosetto, il ministro della Difesa del governo guidato da Giorgia Meloni, ha lanciato un allarme abbastanza preoccupante su una malattia che avrebbe contagiato l'Italia. Spieghiamo meglio: nel caso specifico Crosetto non ha imbastito una conferenza stampa per parlare dell'argomento, né si è presentato in Parlamento. Il putiferio – ci sono i termini per definirlo tale – è scoppiato quando alcune agenzie hanno pubblicato alcuni estratti del libro di Bruno Vespa. E che caz*o c'entra l'allarme del ministro con il libro del giornalista Rai? Eh, c'entra eccome perché gli stralci diffusi erano, o meglio sono, dei virgolettati presumibilmente usciti dalla bocca di Crosetto (o comunque presentati come tali) e presenti in Finimondo, l'ultimo libro di Vespa pubblicato da Mondadori-Rai Libri. E cosa dicono questi virgolettati? Che non meglio specificate “persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia”. Sia chiaro: che dalle nostre parti ci fossero opinionisti, analisti, giornalisti, financo qualche politico, molto più incline a comprendere le ragioni di Vladimir Putin che non quelle della Nato, degli Stati Uniti e dell'Ucraina, è un fatto arcinoto. Incuriosisce semmai la perifrasi di “persone italiane insospettabili”...