Belen Rodriguez a Belve vi ha mostrato la donna più femminista di tutte. E per questo voi la odiate

L'intervista a Belen Rodriguez ha inaugurato, martedì 28 ottobre su Rai 2, la nuova edizione di 'Belve'. Durante la chiacchierata con Francesca Fagnani, l'argentina ha raccontato la propria vita, anche sentimentale, tra alti e bassi. Come fanno tutti, su quello sgabello. Peccato che a lei non si 'perdoni' niente. Ogni frase ha scatenato puntualmente i peggiori commenti sessisti online. Dice che le piace pulire casa? "Eh, lo sappiamo tutti che ti piace scopare!", replicano in molti su X, inferocitissimi. In un mondo social in cui vige il femminismo (lasciateci dire) performativo, Belen è l'unica donna famosa d'Italia a non ricevere un briciolo di empatia 'in quanto donna'. E non certo da oggi. È stata tradita? Colpa sua! Bella com'è, poteva e doveva fare di meglio per tenersi l'ex marito Stefano De Martino, quel bravo ragazzo che il pubblico tanto ama. Mentre Rodriguez è una che lo nomina solo per visibilità, quasi a volerne parassitare la fama. A nessuno importa del suo cuore spezzato, nemmeno del fatto che sia finita ricoverata in clinica per depressione nel periodo più buio che ha vissuto, post separazione definitiva. Se una qualsiasi influencer lamenta di avere ciclo abbondante o che qualcuno le abbia fischiato per strada, scatta una solidarietà smodata, universale, come minimo prima o poi la chiamano a 'Le Iene' per un bel monologo sull'empowerment femminile. Intanto, Belen è inadatta a essere madre perché ha 'troppi fidanzati' e non dovrebbe, tenendo figli. L'Italia più bigotta vomita sui social parole e (pre)giudizi orrendi contro di lei e nessuno fa un plissè, se li merita. Bene, lanciamo una provocazione ma neanche troppo: Belen Rodriguez è la più femminista di tutte. E proprio per questo la odiate.
Parliamoci chiaro: bella com'è sempre stata, avrebbe potuto seguire un iter sentimentale e lavorativo molto diverso. Come per esempio quello di molte altre che sussistono nel mondo dello spettacolo. Per prima cosa, sistemarsi con qualche riccone. Magari un imprenditore danaroso, se non proprio un dirigente televisivo e/o via dicendo. Sposarselo o comunque farci un figlio a garanzia di un radioso futuro (nel piccolo schermo o 'semplicemente' sul conto in banca). Invece, no. Belen Rodriguez è la mosca bianca che, almeno pubblicamente, sembra aver sempre scelto per amore, di testa propria, in barba ai benpensati. La prima relazione nota è stata quella col calciatore Marco Borriello quando avevano 20 anni ed erano splendidi. Guardando una qualunque foto di loro due insieme, il primo pensiero non è certo la 'convenienza'. Appare perfettamente plausibile che si fossero piaciuti. Anzi, a 'Belve' lei lo cita come 'l'uomo che ho amato di più nella vita'. E sui social s'incazzano tutti perché avrebbe dovuto dire Stefano De Martino per forza, visto che ci si è sposata e hanno avuto un figlio. Eh, che mancanza di rispetto! Ah, sì?
Belen ha raccontato, in particolare nel corso di un'intervista a 'Domenica In', di essere uscita a pezzi dalla relazione con il conduttore di 'Affari Tuoi' anche per via degli infiniti tradimenti subiti da lui. Sarebbe arrivata a contarne diciassette. A 'Belve' aggiunge di aver cercato di perdonare le corna perché personalmente molto legata al concetto di 'famiglia unita'. Di esserci tornata insieme per il figlio Santiago, insomma, non tanto perché si fidasse del partner. Così facendo, ha continuato a farsi del male perché, è noto, il lupo perde il pelo, non il vizio. Al termine di questa love story 'e anche per altri motivi', Rodriguez afferma di aver sviluppato una dipendenza da benzodiazepine (ansiolitici, ndr) fino a non riuscire più nemmeno ad alzarsi dal letto. Esistono foto di quel periodo - neanche troppo lontano. Era visibilmente a pezzi, non si tratta di una ricostruzione fantasiosa tirata su ora per far parlare di sé e raccattare qualche titolo. Ciò significa che De Martino sia il peggiore degli stronzi? No. Vuol dire 'solo' che Belen abbia patito realmente la rottura da questa persona. Tanto da spegnersi, diventare irriconoscibile perfino a se stessa. Poi, per fortuna, si è rimessa in piedi. Empatia del pubblico durante e dopo l'intera vicenda: zero. Eppure, ci leghiamo tantissimo perfino alle sconosciute fidanzate di 'Temptation Island', specie quando vengono tradite dal 'ratto' di turno. Belen non gode di tale benevolenza. Perché?
Tornando al suo 'cv sentimentale', impossibile non nominare la storia con Fabrizio Corona. Tenendo presente, però, che al tempo lui era per tutti l'ex marito di Nina Moric, non il guru del gossip che è diventato oggi - amato o disprezzato poi, non è questo il punto qui. Anzi, il fu re dei paparazzi ha proprio consolidato il proprio personaggio mettendosi con lei, già celebre post 'Isola dei Famosi'. Come? Inventandosi, per esempio, la trovata della 'farfallina' a Sanremo - da cui poi fece nascere perfino un brand, come oggi fa con qualsiasi cosa o persona tocchi. Il 'sistema' Corona è iniziato in quella fase, con e grazie a Belen. Di sicuro, quindi, lei non ci si è messa per trarne vantaggio: sulla carta, conveniva più a lui essere l'uomo della 'donna più bella e desiderata d'Italia'. A 'Belve' Rodriguez racconta che un importante manager le avrebbe chiesto di lasciare quella testa calda di 'Furbizio', altrimenti non l'avrebbe più rappresentata sul lavoro. Lei, innamoratissima, ha abbandonato quell'importante manager 'perché nessuno può decidere della mia vita sentimentale'. Quante altre avrebbero fatto lo stesso? Forse, nessuna.
Come nessuna, azzardiamo, avrebbe preso sul serio una relazione con Stefano De Martino, all'epoca giovane ballerino di 'Amici di Maria De Filippi', mezzo o del tutto squattrinato. Poteva andar bene come toy boy, ma figuriamoci se 'convenisse' sposarlo e farci addirittura un figlio. Eppure, Belen lo ha scelto. E lo ha scelto in un periodo in cui lei era la star e lui, con rispetto parlando, un povero cristo qualsiasi. L'avrà fatto per amore, dunque? Osiamo immaginarlo. Più avanti nel tempo, Belen ha avuto una seconda figlia, Luna Marì, nata dalla liason con Antonino Spinalbese, un parrucchiere di Milano. Che poi, proprio in quanto 'ex fidanzato di Belen' avrebbe partecipato addirittura al 'Grande Fratello Vip'. 'Vip', lo ribadiamo. L'iter sentimentale di Rodriguez è pregno di beneficenza verso il prossimo, va detto. A occhio e croce, almeno pubblicamente, non si è mai 'innamorata' per strategia e/o interesse personale. E questo è tanto più di ciò che si possa dire di troppe altre donne dello spettacolo.
Ennesima cosa che si contesta a Rodriguez sono i 'troppi fidanzati'. Ma sì, molto meglio le acque chete che paiono verginelle, a seguirle sui social. E che tengono ad apparire tali perché sanno quanto sia importante, nel nostro sempre bigottissimo Paese, sembrare Madonnine. Una relazione (al massimo due) ufficiale che non può che sfociare in matrimonio. Poi, ovvio, arriva il figlio ma sempre nella grazia del Signore, non all'infuori del sacro vincolo. Questa è l'immagine della donna 'angelo del focolare', della donna 'rassicurante' che ancora oggi, per far carriera e mantenere il favore del pubblico, si deve dare. Belen è in pratica l'unica a non farlo. E a non averlo fatto mai. Lei posta su Instagram un carosello di 12 foto già al primo appuntamento con un nuovo papabile fidanzato, si fa vedere in giro con costui ben sapendo che esistono i paparazzi. Poi magari la liaison finisce il giorno dopo per tanti motivi ed eccoci tutti prontissimi a darle della puttana senza valori, quando non della madre indegna, inadeguata. Non vi fa schifo tutto 'sto perbenismo? Beh, dovrebbe. Specie in un qui e ora dove si manifesta ogni giorno così tanta attenzione verso la questione femminile, verso le donne 'in quanto donne' che andrebbero sempre rispettate in tutte le scelte che fanno appunto 'in quanto donne'.
Odiate Belen perché è una donna libera, anche in amore, e da tale si è sempre comportata. E da tale continua a comportarsi, pur avendo superato i 40 (età in cui, si sa, ogni femmina smette di esserlo per superati limiti anagrafici - sarcasmo, ndr). Anche facendo cazzate, come facciamo tutte, legandosi all'uomo 'sbagliato'. Anche rimettendosi con l'uomo sbagliato. Perché da casa, invece, ognuna di noi può vantare un cv sentimentale immacolato, vero? E soprattutto brevissimo. Per cortesia e pietà, non è vero mai. Personalmente, ho trovato orrende le mascherine di bellezza per la fagiana che Rodriguez ha di recente messo in commercio. Ma ho anche pensato che se l'avesse fatto qualunque altra influencer donna 'in quanto donna', in questi tempi così paradossali, avrebbe ricevuto grandissimo plauso per il meraviglioso gesto di empowerment, per il messaggio 'rosa' mandato a tutte noi vendendo quella stessa roba lì. E sappiamo che è vero, lo abbiamo visto succedere così tante volte che sarebbe impossibile negare l'evidenza. Continuate pure a odiare Belen perché la considerate una poco di buono, una che non può nemmeno permettersi di avercela con l'ex marito, come ce l'avremmo tutte, perché lui è famoso e definendolo traditore rischia di rovinargli l'immagine da bravo uaglione. Ma se continuate a farlo, come amano dire le femministe, siete parte del problema, lo alimentate a ogni cattiveria sessista che le sparate contro. Salvo poi tornare agli hahstag 'giusti' e ai pensierini rispettosi quando si parla di chiunque altra a cui, magari, è successo perfino molto meno. E che, però, sembra una 'santa'. Hasta la Belen siempre!