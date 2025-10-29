Belen Rodriguez a Belve vi ha mostrato la donna più femminista di tutte. E per questo voi la odiate

Tornando al suo 'cv sentimentale', impossibile non nominare la storia con Fabrizio Corona. Tenendo presente, però, che al tempo lui era per tutti l'ex marito di Nina Moric, non il guru del gossip che è diventato oggi - amato o disprezzato poi, non è questo il punto qui. Anzi, il fu re dei paparazzi ha proprio consolidato il proprio personaggio mettendosi con lei, già celebre post 'Isola dei Famosi'. Come? Inventandosi, per esempio, la trovata della 'farfallina' a Sanremo - da cui poi fece nascere perfino un brand, come oggi fa con qualsiasi cosa o persona tocchi. Il 'sistema' Corona è iniziato in quella fase, con e grazie a Belen. Di sicuro, quindi, lei non ci si è messa per trarne vantaggio: sulla carta, conveniva più a lui essere l'uomo della 'donna più bella e desiderata d'Italia'. A 'Belve' Rodriguez racconta che un importante manager le avrebbe chiesto di lasciare quella testa calda di 'Furbizio', altrimenti non l'avrebbe più rappresentata sul lavoro. Lei, innamoratissima, ha abbandonato quell'importante manager 'perché nessuno può decidere della mia vita sentimentale'. Quante altre avrebbero fatto lo stesso? Forse, nessuna.

Come nessuna, azzardiamo, avrebbe preso sul serio una relazione con Stefano De Martino, all'epoca giovane ballerino di 'Amici di Maria De Filippi', mezzo o del tutto squattrinato. Poteva andar bene come toy boy, ma figuriamoci se 'convenisse' sposarlo e farci addirittura un figlio. Eppure, Belen lo ha scelto. E lo ha scelto in un periodo in cui lei era la star e lui, con rispetto parlando, un povero cristo qualsiasi. L'avrà fatto per amore, dunque? Osiamo immaginarlo. Più avanti nel tempo, Belen ha avuto una seconda figlia, Luna Marì, nata dalla liason con Antonino Spinalbese, un parrucchiere di Milano. Che poi, proprio in quanto 'ex fidanzato di Belen' avrebbe partecipato addirittura al 'Grande Fratello Vip'. 'Vip', lo ribadiamo. L'iter sentimentale di Rodriguez è pregno di beneficenza verso il prossimo, va detto. A occhio e croce, almeno pubblicamente, non si è mai 'innamorata' per strategia e/o interesse personale. E questo è tanto più di ciò che si possa dire di troppe altre donne dello spettacolo.