Tre anni fa moriva Vittorio Boiocchi e proprio oggi la curva Nord torna a tifare: coincidenze, voci, celebrazioni fuori da San Siro e il passato che non passa. Mentre la magistratura punta sempre più in alto

Fatto sta che dopo il 4 settembre cominciano tutti a chiedersi: perché Bellebuono ha avvertito Berro? Proprio perché aveva saputo che poi sarebbe stato ucciso anche lui. E chi gliel'ha detto? La paura di Ferdico, in un primo momento, era che tutti pensassero che fosse stato lui a parlare, ma i dubbi vengono fugati in un pranzo pochi giorni dopo l’omicidio Bellocco, quando Marco viene “convocato” in un ristorante zona Brera. Ma a sapere del piano erano anche suo padre Gianfranco e Antonio, come detto. E su questo c'è da dire una cosa: i rapporti tra Totò e Daniel erano stretti, tanto che la famiglia Bellocco lo chiamava “Danielino” e Totò lo voleva far ripulire e portare in comunità. E poi c’è l’unica domanda a cui Ferdico non ha risposto a Storari: riguarda una partita da 100mila euro di droga evaporata sulla quale Ferdico è Bellocco avevano investito. Come mai parla su tutto Ferdico e non su questa vicenda? Semplice. L'onorabilità di Totò, la sua memoria, deve essere sacra. Toto è morto in maniera selvaggia, Beretta per un omicidio sta pagando solo dieci anni, l'onorabilità è qualcosa che Marco sente di dovere al suo amico Totò. Anche perché si sente in colpa per un altro errore commesso in questa storia, un errore strategico: dopo aver deciso di far fuori Beretta tramite Bellebuono per poi eliminare pure lui, invece di tenerselo vicino per evitare di insospettirlo, lo hanno allontanato. Si sa, quando trami contro qualcuno non gli devi far capire in nessun modo le tue vere intenzioni. Invece gli fanno capire qualcosa, D’Alessandro intuisce, la situazione si ribalta tragicamente e muore un rampollo della ‘ndrangheta.