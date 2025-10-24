Tutti dentro tranne uno. La curva Sud è tornata, ma il nuovo capo ultrà “Pacio” Pacini non potrà acquistare nessun biglietto: qual è il motivo?

Sembrava che tra la curva Sud e il Milan si fosse arrivati a un punto di incontro. Lo avevano detto gli stessi Banditi nell’ultimo comunicato. Nel loro messaggio parlavano di una “soluzione”, sottolineando comunque l’assurdità delle restrizioni e delle blacklist che hanno colpito anche gruppi estranei all’inchiesta Doppia Curva. Ma da quanto sappiamo c’è una novità da questo punto di vista: Marco Pacini detto Pacio, tra i leader più importanti della “nuova” curva milanista, non potrà entrare in nessun settore di San Siro. Pacini era già in blacklist e per questo non poteva acquistare l’abbonamento per il secondo anello blu, ma ora con questa nuova limitazione pare che non potrà accedere nemmeno acquistando un biglietto singolo per altre zone dello stadio. Un divieto stabilito “fino a data da destinarsi”. In più occasioni, in queste ultime settimane, Pacini aveva raccontato sui social il ritorno del tifo in curva, le bandiere e gli striscioni simbolo del milanismo di nuovo esposti durante le partite. E sempre Pacio era andato in televisione, a Sportitalia, per spiegare la posizione dei gruppi organizzati in merito alle restrizioni e all’inchiesta Doppia Curva. Lui come tutti gli ultras rossoneri ha espresso vicinanza agli ex compagni di transenna condannati in primo grado, parlando delle accuse più pesanti, riguardanti in primis Luca Lucci e Islam Hagag, come “vicende private”. Un’ambiguità che come abbiamo detto più volte non tiene conto del peso criminale degli ex leader.