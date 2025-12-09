Quarant'anni dopo "Cosa succede in città" con Maurizio Solieri, il chitarrista di Vasco Rossi. "Oggi la gente ha fretta di avere successo, ma le cose arrivano piano piano"

Qual’è stato il momento in cui hai sentito il bisogno di suonare uno strumento?

Io avevo 8 anni, 7-8 anni. I miei fratelli più grandi, 10-11 anni, facevano l’università. Mio fratello era stato un anno in California, quindi era tornato con i dischi di Elvis, dei Beach Boys e di tutta questa gente. Mia sorella studiava lingue a Parigi e fu la prima a portarmi un disco dei Beatles nel 1963. Questa chitarra che suonava sicuramente in un modo ben diverso da come sarebbe stata da Jimi Hendrix in poi. La chitarra, poi, era anche l’oggetto da esibire, l’oggetto facile da portarsi in spiaggia, come dicono in tanti, intorno al fuoco. E comunque mi affascinava moltissimo, soprattutto dopo che senti i primi gruppi inglesi: gli Yardbirds, gli Shadows, i Cream, Jimi Hendrix, e tutta questa gente qua. Un fulmine a ciel sereno, insomma, tant’è che mia madre mi regalò una chitarra Eko da 8.000 lire, e per me era qualcosa di magico.

All’epoca ci avresti mai creduto se ti avessero detto che saresti arrivato a fare un disco come Cosa succede in città?

Assolutamente no, erano altri tempi. Adesso tutti si guardano allo specchio e vogliono essere delle star, pur non essendolo. Allora, voglio dire, io vivevo in un piccolo paese della provincia di Modena, per cui più che comprare giornali tipo Ciao Amici o vedere qualche programma televisivo, noi di musica sapevamo ben poco. Un mio caro amico, che studiava lingue, andava spesso a Londra e tornava con i dischi dei Jethro Tull, degli Humble Pie, dei Genesis… questa musica arrivava come da un altro pianeta. Era una meraviglia, assolutamente. Tornando alla tua domanda, non ci pensavo affatto. Avevo la passione. Avevamo fatto un trio dove facevamo i brani che all’epoca erano molto amati: Sunshine of Your Love, White Room dei Cream, poi Hendrix, i Beatles, i Rolling Stones, John Mayall, e tutta questa gente. Suonavamo nel nostro paesino, nei localini, e così. Ma nessuno di noi si sarebbe mai messo in testa un’idea simile. Le cose arrivano un po’ alla volta, se arrivano.

Nascere in provincia cosa rappresenta per un musicista, un limite oppure un vantaggio?

Eravamo un gruppo di amici che dalla provincia se ne andava a Bologna a vedere i concerti, come gli Emerson Lake & Palmer allo stadio di Bologna, tutti i gruppi minori inglesi che venivano nelle balere dell’Emilia-Romagna. Io mi ricordo che vidi i Genesis quando in Inghilterra non li cagava nessuno, ed erano già molto famosi in Italia. La musica la toccavamo, la raggiungevamo, anche per la lettura di libri, biografie, giornali. Non è mai stato un limite, anzi, è stato uno stimolo ad andare avanti. All’epoca non c’erano scuole musicali, non c’era niente. Io ho iniziato a imparare i primi rudimenti musicali dal maestro della banda del mio paese, che però non suonava la chitarra, ma il clarinetto. L’importante è avere la passione, suonare e fare pezzi che amavamo. Poi pian piano le opportunità sono arrivate, con la radio, attraverso questo mio amico che mi ha presentato Vasco Rossi, un suo compagno di collegio, e così via.

E tu comunque sei passato dalla provincia di Modena, poi sei andato a fare il militare, e tornando hai conosciuto Vasco Rossi

Sì, ho conosciuto Vasco tramite questo mio amico, purtroppo scomparso negli ultimi mesi, che si chiamava Sergio Silvestri. Era compagno di collegio di Vasco quando stavano dai Salesiani. Pensa un po’, Vasco Rossi, la rockstar maledetta, anche lui ha fatto il collegio! Nei weekend avevano il permesso di poter suonare la chitarra. Vasco, quando poi l’ho conosciuto, che già faceva il Dj ed era già famoso nel giro dei locali dell’Emilia-Romagna, amava molto la musica e la chitarra. Per cui, dopo il servizio militare, anzi durante, tornai e ci vedemmo con Vasco alla stazione dei treni di Modena. Poi andammo a Milano a fare questi famosi provini dove andavano prodotti dei demo. Andare in uno studio di registrazione a Milano era una cosa fuori dal comune, quindi vivevamo tutto pian piano con grandissima passione.