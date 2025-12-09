David Rossi, il dipendente Mps morto nel 2013 in circostanze misteriose "non si è suicidato, abbiamo le prove". Parla il legale della famiglia ed ex Pd Carmelo Miceli

L’inchiesta delle Iene in qualche modo anticipa quanto dimostrato in commissione d’inchiesta dai periti. Dunque ora è certo che David Rossi è stato ucciso?

Noi eravamo arrivati a delle conclusioni scientifiche attraverso l'apporto di alcuni nostri consulenti tecnici - un docente universitario che si occupa di fisica e il professor Francesco Introne invece che si occupa di medicina legale, già presidente associazione dei medici legali – ovvero l’impossibilità di ricondurre tutta una serie di lesioni e di complessi lesivi alla precipitazione di Rossi dalla finestra, così come era stata descritta negli atti delle precedenti indagini. Mediante una relazione di consulenza tecnica redatta da un docente di fisica, sostenevamo e dimostravamo l'impossibilità di un gesto autolesivo. Una vera e propria impossibilità fisica, sotto il profilo fisico balistico, e dall'altro lato sotto il profilo medico legale. La nostra tesi era anche avvalorata da tutta una serie di conclusioni a cui è pervenuto il professore Introne, il quale aveva peraltro evidenziato alcuni fattori. Primo tra tutti l'esistenza di un corpo di lesioni da interpretare unitariamente. Fino a quel momento le lesioni, in particolare sul polso, erano state interpretate come piccole lesioni autonome a sé stanti. Il professore Introne segnalava l'assoluta necessità di interpretare questo complesso lesivo in maniera unitaria, da ricondurre sicuramente a quella che era una pressione da strofinio dell’orologio sul polso. Questo primo complesso assumeva un'importanza decisiva, scelto insieme alla relazione fisica che escludeva la possibilità di un atto autolesivo.

Ovvero?

Rossi è stato brutalmente picchiato prima di essere gettato dalla finestra. Fortunatamente la commissione precedente era d'accordo almeno su questo punto. Parliamo delle lesioni sul volto, quelle verticali che andavano dalla fronte al naso passando per il labbro e poi delle lesioni da afferramento su cui oggi peraltro torna il consulente medico legale della nuova commissione d'inchiesta. Tutte queste lesioni erano confermate come non riconducibili alla caduta e quindi come aggressioni subite da Rossi prima. Ad ogni modo un dato per noi fondamentale, e comprovato scientificamente, era la circostanza per cui quelle lesioni al polso non potevano essere state prodotte semplicemente da un afferramento, ma ad una pressione importante sul polso tale da poter essere legata, sempre per ragioni scientifiche, a un afferramento del Rossi trattenuto fuori dalla finestra da evidentemente più persone, una delle quali lo trattiene per il braccio destro e sull'orologio e una delle quali invece lo trattiene al braccio sinistro. Ad un certo punto chi lo trattiene al braccio sinistro lo lascia per primo, chi lo trattiene al braccio destro lo lascia dopo e solo a seguito della rottura dell'orologio. Arrivavamo a queste conclusioni già nel 2022. Oggi ci sono due novità che arrivano da soggetti terzi. Uno, lo vedremo stasera ma io lo posso comunque anticipare. Si tratta di due relazioni. Una che è stata fatta da un ingegnere che peraltro lavora per la società che distribuisce il software utilizzato alla precedente commissione per la ricostruzione balistica e l'altra invece quella di un medico legale e di risk tecnica che abbiamo appena visto. Segnalo un ulteriore dato che abbiamo sempre riportato all'attenzione delle autorità, ma che fino a oggi non aveva trovato, e speriamo da domani troverà, un minimo di attenzione in più. Sul braccio sinistro, esattamente all'altezza del polso, vi è una lesione sulla quale vi sono tracce di oro. Nel 2013-2014 fu spiegata come possibile contaminazione dei reperti tramite i materiali utilizzati per le analisi. Questa contaminazione, però, si sarebbe dovuta ripetere anche sugli altri reperti analizzati, ma qui l'unico che risultava potenzialmente contaminato era proprio quello della lesione del polso. Secondo noi, più semplicemente tale traccia era dovuta al fatto che, chi evidentemente aveva afferrato Rossi dal polso portava un anello. Oggi ne abbiamo la conferma, ne sono felice, ma ci lascia anche molta rabbia. Tutto quel che sosteniamo da anni ha necessitato dopo tutti questi anni di ulteriori approfondimenti fuori dalla sede giudiziaria. La commissione di inchiesta insieme con la procura di Siena, quando rigettò queste conclusioni, ritenne non ci fossero elementi nuovi per una riapertura. Speriamo che adesso l'autorità giudiziaria - a cui le anticipo ci rivolgeremo anche noi direttamente questa volta - ritenga sussistenti gli elementi. Comprenderà però lo scetticismo nell'immaginare di potersi rivolgere nuovamente a Siena.

Perché a Siena comunque procuratori e Pm sono gli stessi di allora?

Sì, segnalo, diciamo, l’all'ora procuratore facente funzione Marini sentito in commissione d'inchiesta più volte confermò e difeso la tesi del suicidio. La cosa strana è che, lo dico in maniera molto sincera, non che ci sia chissà quale dubbio sull'operato al Marini, ma la cosa strana è che la sensazione netta che ne avevamo allora e che ne continuiamo a avere oggi è che lui difendesse quella teoria quasi a voler difendere il suo buon operato nella prima delle indagini, non mantenendo quella terziatà che il Pm dovrebbe avere nell'analizzare fatti nuovi alla luce di accadimenti nuovi. Ad ogni buon conto, noi fortunatamente non ci siamo mai arresi, oggi abbiamo la possibilità di poter dire che quello che abbiamo sempre sostenuto e che trova conferma in atti di autorità dello stato italiano. Oggi c'è una commissione di inchiesta che ammette nero su bianco il fatto che quelle lesioni sono da ricondurre ad un afferramento del Rossi trattenuto fuori dai polsi da due persone, una delle quali l'ha trattenuto dal braccio destro più di quanto non sia stato trattenuto dall'altro del braccio sinistro.

Secondo lei potrebbero essere state inquinate le indagini?

No, io non credo siano state inquinate le indagini. Io credo molto semplicemente che nel 2013, quando Rossi morì, date le condizioni in cui verteva una banca che rappresentava per l’Italia niente meno quello che Lehman Brothers rappresentò per gli Stati Uniti, era probabilmente per alcuni “giusto” che il caso si chiudesse il prima possibile. Di certo ammettere che Rossi poteva essere stato buttato giù dalla finestra in quella fase storica non aiutava alla banca italiana prossima al default, che era Mps. Oggi mi pare che siamo in un'altra epoca.