Stranger Things 5 Volume 2: Will, Undici, Hopper: i personaggi a rischio, le teorie e i finali alternativi

I Duffer Brothers hanno detto più volte che il Finale di Stranger Things eviterà l’errore classico delle serie, cioè quello di deludere i fan, e hanno dichiaratamente preso le distanze sia dalle carneficine di Game of Thrones sia dai finali eccessivamente aperti o non all’altezza delle aspettative, come Lost.

Le teorie che si rincorrono in rete e sui social, però, sono così in contrasto tra di loro che sarà difficile fare contenti tutti, anche perché ci sono davvero quelli convinti di conoscere il mondo narrativo meglio dei Duffer, e sono sicuro che dopo l’1 gennaio ci sarà chi scriverà finali alternativi e apocrifi, un po’ come nei Vangeli, dato che anche Stranger Things è, come ogni buona narrazione, una “cristologia”, “morte e resurrezione”.

Ovviamente molto chiacchierato è il personaggio di Will. Lo sviluppo che ha avuto nella stagione 5 Volume 1 lo mette prepotentemente al centro della storia (non lo dico esplicitamente, ci fosse ancora qualcuno che non ha visto il Volume 1 per intero, come abbiamo consigliato tra l’altro di fare). Will morirà? Will diventerà il vero villain (dato il suo legame con Vecna)? Ci sarà uno scontro Undici Will? (Secondo me ci sarà, perché è uno di quei “trick” narrativi perfetti in cui i fan non sanno più da che parte stare e stanno lì a sperare che i Duffer riescano a risolvere la questione). Will morirà? (E poi chi la sente Wynona?).