E allora andate tutti via da Milano

Ora invece sono solo a dire: com'è bella Milano. Con le foglie scolorite a volteggiare sulle strade e impigliarsi nei tergicristalli degli autobus e coprire il prato di parco Sempione, e porta Venezia con la statua di Indro, i balconi mosaicati, i locali sequestrati e i barboni con i Rolex, e con la decadenza e gli ultimi ricchi che ricchi non sono più. I ricchi veri sono andati già, anche loro. E andate via pure voi. E che Milano torni paese, torni dialettale, torni contadina. Lasciatemi solo con i tassisti tristi ad apprezzare piazza Santa Maria del Carmine e Sant'Ambrogio, Sant'Agostino e Lambrate, la chiesetta scomparsa di San Siro e l'ultimo San Siro prima che venga distrutto. Parlare male di Milano è facile, farlo ora scontato. Se non mi avete ascoltato è perché vi andava bene. E ora diventi ancora più selvaggia ancora più sporca ancora più criminale. Che si svuoti, Milano, ché tanto è già stata svuotata. E quando tutti andranno via resterò solo. Io e la Madonnina. Che infatti si rivolge al cielo, non guarda in basso. Non vuole comprenderli, gli umani, né biasimarli. Ne chiede la benedizione, il perdono. E se non rimane più nessuno, lo chiederà almeno per me.